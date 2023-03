"Un arrêt exceptionnel et rare", Jérôme Alonzo estomaqué par la parade de Mike Maignan lors d'Irlande – France

L'ancien gardien de l'OM et du PSG a encensé Mike Maignan après sa parade décisive à la dernière minute du match Irlande-France.

Lundi soir, l'équipe de France s'est imposée 1-0 en Irlande lors de la deuxième journée des éliminatoires de l'Euro 2024 grâce à un but de Benjamin Pavard.

Une victoire acquise dans la douleur, l'équipe de France s'étant heurtée au bloc défensif des Irlandais pendant pratiquement tout le match.

Ce succès doit également beaucoup à Mike Maignan, le gardien des Bleus. Pour sa sixième sélection, il a réalisé une parade monstrueuse à la 90e minute en allant chercher dans sa lucarne une tête puissante de Nathan Collins.

Alonzo impressionné par l'arrêt de Maignan

Grâce à ce sauvetage époustouflant, la France a pu préserver son petit but d'avance et repartir de Dublin avec les trois points de la victoire.

Ancien gardien de l'Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain, Jérôme Alonzo est revenu dans les colonnes de L'Equipe sur l'arrêt de Mike Maignan : « Le vrai score c'est 1-1, sauf qu'on avait Mike Maignan. C'est un arrêt de classe mondiale que très peu de gardiens sont capables de réaliser en fin de match. Dans ce contexte, c'est une prouesse, un arrêt exceptionnel et rare. Si j'avais dû le noter, je lui aurais mis 9/10. Il ne faut pas attendre qu'un gardien fasse cinq arrêts pour lui mettre cette note. »

Mike Maignan a finalement reçu la note de 8/10 par les journalistes de L'Equipe qui ont assisté au match.

Encore trop tôt pour le comparer à Lloris

Avec cet arrêt, Mike Maignan a parfaitement pris la succession d'Hugo Lloris qui a arrêté sa carrière internationale après la finale de la Coupe du monde 2022, perdue contre l'Argentine.

Mais pour Jérôme Alonzo, il est encore trop tôt pour comparer les performances des deux gardiens en équipe de France : « La carrière d'Hugo (Lloris) est immense et il faudra attendre pour savoir où on met Mike dans le panthéon des gardiens mais il a tout, les jambes, la tête, les pieds et les mains. Avec son penalty stoppé contre les Pays-Bas et cet arrêt, il part sur les meilleures bases possibles. Il m'a estomaqué et tous les joueurs, irlandais et français, étaient sidérés après son arrêt. »

