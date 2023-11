Argentine – Uruguay : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Argentine et l’Uruguay vont se défier, vendredi, dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Les dernières infos ici.

Un mois après, les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la zone Amérique du Sud refait surface. En effet, l’Argentine accorde son hospitalité à l’Uruguay dans la nuit du vendredi au Stade La Bombonera. Un match comptant pour la cinquième journée.

L’Argentine pour creuser l’écart

Championne du monde en titre, l'Argentine fait un bon début en éliminatoires de Coupe du monde 2026 pour la prochaine édition. En pleine confiance depuis son sacre au Qatar, l'Albiceleste a comblé les attentes jusque-là lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les hommes de Lionel Scaloni ont remporté toutes leurs 4 premières rencontres, notamment face à l'Équateur (1-0), la Bolivie (0-3), le Paraguay (1-0) et le Pérou (0-2). Ce qui les place en tête de leur groupe avec 12 points

De son côté, l'Uruguay fait une participation plus ou moins satisfaisante. Deuxièmes du groupe avec 7 points derrière l’Argentine, les hommes encadrés par Marcelo Bielsa restent confiants et très solides devant leurs supporters, puisque La Celeste a pu se défaire du Chili (3-1) et surtout du Brésil (2-0). Pour ses matchs à l’extérieur, l’Uruguay manque de confiance. Les coéquipiers de Federico Valverde comptent en effet une défaite en Équateur (2-1) et ont fait match nul en Colombie (2-2). Une victoire est envisagée contre l’Argentine pour réduire l’écart.

Horaire et lieu du match

Argentine – Uruguay

5e journée des éliminatoires Coupe du monde 2026, zone CONMEBOL

Lieu : Stade La Bombonera

A 01h00 française

Les équipes probables du Argentine - Uruguay

Argentine: E. Martínez; N. Molina, C. Romero, N. Otamendi, N. Tagliafico; R. De Paul, A. Mac Allister, E. Fernández; L. Messi, L. Martínez ? N. González

Uruguay: S. Rochet; J. María Giménez, R. Araujo, S. Cáceres, B. Méndez; M. Ugarte, F. Valverde, N. De la Cruz, F. Pellistri, D. Núñez, L. Suárez

Sur quelle chaîne suivre le match Argentine – Uruguay

La rencontre entre l’Argentine et l’Uruguay sera à suivre ce vendredi 17 novembre 2023 à partir de 01h00 sur la Chaîne l'Equipe. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, L’Equipe Live.