Les propos polémiques de Valverde sur Messi avant Argentine – Uruguay

Vendredi, l’Uruguay sera en déplacement en Argentine pour la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026 dans la zone CONMEBOL.

C’est la trêve internationale. En effet, la sélection nation d’Uruguay a deux matchs à livrer comptant pour les cinquième et sixième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. En attendant le premier match de La Celeste contre l’Albiceleste, le capitaine de l’Uruguay, Federico Valverde, s’est prononcé sur Lionel Messi.

Valverde encense Messi

Un capitaine adule un autre. Accrochée par la Colombie (2-2) et vainqueur surprise du Brésil (2-0) lors des deux précédentes journées, La Celeste est appelée à disputer deux autres rencontres en ce mois de novembre. En effet, l’Uruguay va, dans un premier temps, effectuer le déplacement à l'Estadio Alberto J. Armando, communément surnommé la Bombonera, dans la nuit du vendredi, pour défier l’Argentine.

Dans un second temps, les hommes de Marcelo Bielsa accorderont leur hospitalité à la Bolivie dans la nuit du vendredi 22 novembre. Un match comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Mais à trois jours du déplacement en Argentine, le capitaine de La Celeste, Federico Valverde, s’est montré très dithyrambique envers Lionel Messi. S’il a eu à affronter l’Argentin à plusieurs reprises en Liga, l’Uruguayen ne sait toujours pas comment l’arrêter.

« Je ne sais pas comment arrêter Messi, je n’ai jamais pu l’arrêter. J’ai joué beaucoup de matchs contre lui quand il était à Barcelone et Casemiro a toujours été une arme contre Leo. Il faut le respecter parce que c’est l’un des meilleurs joueurs au monde. Ce sera très difficile, on connaît la classe de l’Argentine, de Messi, et tout ce qu’ils ont réalisé », a confié Valverde à propos de l’attaquant de l’Inter Miami, et vainqueur du dernier Ballon d’Or.

De tels propos ne seraient pas les bienvenus à Madrid, vu la rivalité entre le FC Barcelone où Messi a passé la majeure partie de sa carrière de footballeur, et le Real Madrid où évolue actuellement Federico Valverde. En tout cas, Messi appréciera la sortie du capitaine de La Celeste.