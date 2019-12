Argentine - Pour Scaloni, Paredes ne joue pas assez au PSG

Le sélectionneur de l'Argentine regrette le manque de temps de jeu de Leandro Paredes dans la capitale, mais l'explique par plusieurs manques.

Présent dans le groupe convoqué par Thomas Tuchel en vue du match opposant le au FC ce mercredi soir au Parc des Princes (21h05), Leandro Paredes devrait toutefois débuter la rencontre sur le banc des remplaçants, et ce malgré l'absence de Marco Verratti, blessé.

Titularisé à seulement 4 reprises en cette saison, l'Argentin est victime de la concurrence dans la capitale française, et peine à faire ses preuves au sein du PSG. Une situation qui ne plaît guère à son sélectionneur Lionel Scaloni, mécontent de son manque de temps de jeu.

L'article continue ci-dessous

"Leandro est un joueur qui a quelques progrès à faire"​

"C’est un joueur que nous apprécions, c’est évident. La situation se complique car il ne joue pas en club. Et on aimerait qu’il y ait plus de continuité à ce niveau. Leandro est un joueur qui a quelques progrès à faire", a en effet expliqué le sélectionneur de l'Albiceleste à TyC Sports, avant de se justifier.

"Surtout quand son équipe n’a pas le ballon. Parce quand il l’a, c’est un des meilleurs du monde. On a confiance en lui. (…) Je lui ai parlé d’une chose. Il doit se contrôler un peu, savoir quand être dur et quand jouer. Parce qu’il peut mettre des coups", a ajouté Lionel Scaloni.

Arrivé durant l'hiver 2018 en provenance du , Leandro Paredes était annoncé comme le successeur d'Adrien Rabiot dans la capitale. Quelques mois plus tard, force est de constater que le joueur de 25 ans n'apporte pas totale satisfaction, malgré un potentiel apparent.