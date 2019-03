Argentine, Batistuta défend Gonzalo Higuain : "Il a été mal traité"

Gonzalo Higuain a mis un terme à sa carrière internationale avec l'Argentine. Il a souvent été critiqué pour ses échecs lors des différentes finales.

Gonzalo Higuain a dit stop. L'attaquant de , prêté par la , ne portera plus le maillot de l'Albiceleste. Presque dix ans après ses débuts en sélection nationale, l'attaquant des Blues a décidé de tourner la page après un dernier échange avec Lionel Scaloni qui ne comptait visiblement pas sur lui puisque l'ancien attaquant du n'a plus été appelé avec l' depuis la 2018.

Un mal pour un bien pour Gonzalo Higuain qui a très souvent été critiqué pour ses performances avec l'Argentine. Auteur de trente et un buts en soixante quinze sélections, Pipita a toutefois manqué le coche lors des grands rendez-vous manquant notamment plusieurs actions face à l' en finale de la Coupe du monde 2014 et en se montrant peu à son avantage lors des finales de Copa America face au , toutes perdues.

L'article continue ci-dessous

"Higuain, un des meilleurs à l'échelle mondiale"

Sur les réseaux sociaux, Gabriel Batistuta a pris la défense de Gonzalo Higuain : "Il me semble qu'il a été un excellent attaquant. Respecté dans le monde entier. Et mal traité en Argentine. Nous parlions du fait que les attaquants manquent peut-être 200 buts, mais marquent ensuite un, deux ou trois buts dans les bons moments. Ils se souviennent donc toujours des quelques buts marqués par rapport à ceux qu'ils ont ratés".



"Et j'ai dit: "il y a aussi le contraire". Gonzalo Higuain a inscrit 200 buts et en a raté trois au mauvais moment. En Argentine, on s'en souvient malheureusement pour cela. Quand il est au contraire un grand attaquant, l'un des meilleurs que nous ayons vu ces dernières années à l'échelle mondiale", a ajouté l'ancien attaquant de l'Abiceleste entre 1991 et 2002, auteur de cinquante quatre buts en soixante dix-huit sélections.

Gonzalo Higuain a annoncé sa retraite internationale à Fox Sport évoquant également ses ratés : "Les gens se souviendront davantage des buts que j’ai manqués. Mon cycle avec la sélection arrive à son terme et beaucoup de gens vont être heureux. Ma décision est prise et je pense que c’est la meilleure. Maintenant, je veux profiter de ma famille. Vous pouvez maintenant cesser de vous inquiéter de savoir si je suis là ou non".