Arbitrage Ligue 1 : 17 clubs votent pour la démission d'Antony Gautier, un club conteste

Dix-sept clubs de Ligue 1 ont demandé la démission d'Antony Gautier, directeur de l'arbitrage de la FFF. Un seul club conteste la décision.

Intérimaire après le licenciement de l'ex-arbitre Stéphane Lannoy à la tête de la direction technique professionnelle de l’arbitrage à la Fédération française de football (FFF), Antony Gautier ne fait pas l’unanimité au sein des clubs du championnat de France. En effet, 17 des 18 clubs viennent de demander la démission de ce dernier de son poste.

Stéphane Lannoy limogé

Convoqué le 4 mars par la Fédération française de football pour un entretien préalable à une sanction, Stéphane Lannoy a fini par être mis à pied par l’instance dirigeante du football français. Plus d’une semaine après, l’ex-directeur technique délégué à l'arbitrage professionnel a reçu sa lettre de licenciement de la part de la FFF. Sébastien Moreira, qui supervisait l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), a également été démis de ses fonctions.

Cette décision de la FFF s'inscrivait dans la crise que traverse l'arbitrage du football français professionnel, perturbé par de nombreuses polémiques et erreurs manifestes récemment survenues dans des matchs de Ligue 1 et Ligue 2. Une tempête qui se traduit aussi par une lutte d'influence entre la FFF et la Ligue de football professionnel (LFP), qui souhaite avoir voix au chapitre en ce qui concerne les arbitres, pourtant sous la responsabilité de la fédération.

L'article continue ci-dessous

Anthony Gautier invité à la démission

La crise au sein de l’arbitrage français est loin d’être conjurée. A travers un communiqué publié vendredi 22 mars, selon les informations de L’Equipe, dix-sept (17) clubs de Ligue 1 sont réunis pour réclamer la démission d'Antony Gautier, directeur de l'arbitrage de la Fédération française de football. Toutefois, le nom du club absent n'est pas connu.

« Les clubs demandent le changement de Monsieur Antony Gautier, l'actuel directeur de l'arbitrage de la Fédération française de football (FFF), avec qui le dialogue et la confiance sont définitivement rompus », pouvait-on lire dans la note des 17 clubs, qui poursuivent.

« L'exigence quotidienne demandée au sein des clubs doit être partagée par le troisième protagoniste du match : l'arbitrage et ses acteurs, sur qui reposent une part prépondérante dans la qualité et le résultat d'un match », se justifient les clubs, tout en rappelant qu'ils participent à hauteur de 17 millions d'euros au budget de l'arbitrage.

Par ailleurs, lesdits clubs demandent la diffusion « de l'audit menée par Madame Dominique Laurent et transmis au Comex de la FFF, ainsi que les mesures proposées qui pourront servir de base de réflexion, de discussion et d'évolution entre toutes les parties concernées et notamment une réorganisation et une redéfinition du rôle très ambigu de la Commission fédérale des arbitres (CFA). ».