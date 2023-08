Après son procès, Benjamin Mendy est ruiné

La situation financière de l'ancien joueur de Manchester City est actuellement très compliquée.

Le joueur de 29 ans a été blanchi d'un chef d'accusation de viol et d'un chef d'accusation de tentative de viol en juillet à l'issue d'un nouveau procès. Il a ensuite signé avec Lorient, club de Ligue 1, en vue de la saison 2023-24.

Selon The Mirror, HM Revenue and Customs (HMRC) a déposé une plainte contre l'international français pour faillite, à la suite d'informations faisant état d'une facture fiscale impayée de 800 000 livres sterling. Mendy a été suspendu par Man City en septembre 2021 à la suite de son arrestation et son salaire a été retenu à partir de ce moment-là.

Jacquille Jarrett, représentant le HMRC, a déclaré lors d'une audience devant la High Court que les procédures relatives à la dette avaient été reportées dans l'attente de l'issue du procès pénal, tandis qu'un règlement à l'aide de fonds provenant de la vente de sa maison ou d'un arriéré de salaire de son ancien employeur avait été anticipé, mais n'était pas encore arrivé.

Il n'y a eu aucun contact avec le débiteur", a déclaré Mme Jarrett, qui a ajouté : "L'accord stipule qu'une mise à jour de la situation doit être effectuée avant que le débiteur ne puisse se présenter : "L'accord stipule qu'une mise à jour sera communiquée au HMRC, mais aucun contact n'a été établi. Nous espérons obtenir une ordonnance de faillite aujourd'hui".

Les comptables de Mendy ont fourni des détails sur ses espoirs de récupérer les fonds perdus en raison des accusations portées contre lui. Il serait en train de négocier avec son ancien club, City, un arriéré de salaire de 9 à 10 millions de livres après le verdict de non-culpabilité, et il a mis sa maison de 5 millions de livres (6,4 millions de dollars) près de Macclesfield sur le marché.

Mendy a quitté l'actuel champion de Premier League à l'expiration de son contrat en juin dernier et a été blanchi des accusations d'infraction sexuelle à l'issue d'un nouveau procès. Lors de son premier procès, qui a duré six mois et s'est achevé en janvier 2023, il a été blanchi de six chefs d'accusation de viol et d'un chef d'accusation d'agression sexuelle.

"Il est lui-même retourné en France, d'où il est originaire", a déclaré le comptable. "J'aimerais demander une courte prolongation parce que son agent m'a dit très fermement que la question du salaire sera réglée par Manchester City. Il était en effet très à court d'argent, le coût de la procédure judiciaire s'élevant à plus d'un million de livres sterling".

L'audience a été reportée au 4 octobre pour donner à Mendy le temps de vendre sa propriété dans le Cheshire.