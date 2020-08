Après la victoire de Séville, on connaît le premier chapeau de la prochaine Ligue des champions

Et sans surprise, il y a de très très gros clubs.

Depuis 2018, la permet à son vainqueur d'être qualifié pour la prochaine . Hasard du destin, la finale de la Ligue Europa entre le et l' , opposait deux clubs qui étaient qualifiés pour la C1 via leur championnat national (4e place en pour les Andalous et 2e place en pour les Intéristes).

Mais en battant l'Inter en finale, vendredi soir, le FC Séville s'est offert, en plus du trophée, un petit bonus pour la Ligue des champions 2020-2021 : une place dans le premier chapeau comme cela est prévu par le règlement de l'UEFA.

Du coup, on connaît désormais les huit équipes qui occupent ce chapeau. Le FC Séville sera accompagné par les sept champions nationaux des pays le mieux classés à l'Indice UEFA : le , , la , le , le , le et le .

Plus d'équipes

Le chapeau 2 est presque complet avec sept clubs sur huit : le , l'Atlético de Madrid, , , le Chakthior Donetsk, le et .

ou l' dans le chapeau 2

Le club manquant sera Benfica (qui dispute le troisième tour préliminaire) ou l'Ajax (déjà qualifié pour la phase de groupe et qui sera placé dans le chapeau 3 si Benfica sort des barrages).

On connait également trois clubs du chapeau 3 (Leipzig, l'Inter Milan et la ) et deux clubs du chapeau 4 (Istanbul Başakşehir et Rennes).

Plusieurs clubs déjà qualifiés pour la phase de groupes attendent de connaître les résultats des barrages pour savoir s'ils seront placés dans le chapeau 3 ou 4 : l' Bergame, le , l' , le et le .

Le tirage au sort de la phase de groupes aura lieu le 1er octobre, à Athènes.