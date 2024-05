Antony lance un message de défi après son message de défi

Antony a posté un message de défi après avoir ouvert son compte en Premier League lors du match nul 1-1 de United contre Burnley.

Le Brésilien a ouvert le score contre Burnley à Old Trafford la semaine dernière en reprenant un ballon mal dégagé par Sander Berge et en tirant dans la lucarne. Cependant, les visiteurs ont rapidement rétabli la parité et ont finalement arraché un point crucial aux géants de la Premier League. Ce fut un moment de rédemption pour Antony, qui avait marqué son dernier but en championnat contre Nottingham Forest le 16 avril 2023.

Après avoir trouvé le fond des filets, l'ancien joueur de l'Ajax s'est précipité vers la caméra et a montré un jouet Sonic le hérisson au public d'Old Trafford, tout en mettant le ballon sous son maillot. Il a ensuite expliqué que cette célébration était un hommage à sa famille. Il a révélé que son fils adorait les dessins animés Sonic et que sa compagne était enceinte de leur fille à naître.

Une célébration en mode Sonic

Mercredi, le jeune homme de 24 ans s'est rendu sur Instagram pour lancer un message de défi après avoir enfin marqué un championnat pour son équipe cette saison, comme il l'a écrit : "Surmonter l'épuisement. Surmonter les défis. Croire qu'il est toujours possible d'en faire plus."

La prochaine fois que l'on verra l'attaquant en action pour l'équipe d'Erik ten Hag, c'est lundi, alors qu'ils se déplaceront à Selhurst Park pour affronter Crystal Palace dans un match de championnat.