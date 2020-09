Angleterre - Southgate prêt à lancer Foden

Le jeune milieu de terrain de Manchester City a été appelé pour la première fois avec les Three Lions.

Le sélectionneur de l' , Gareth Southgate, se dit prêt à donner à Phil Foden ses premier pas avec l'Angleterre contre l' samedi, décrivant le milieu de terrain de comme un "beau joueur à suivre".

Southgate affirme que le fait d'être devenu un joueur régulier de Manchester City a été l'une des raisons principales de sa décision de le promouvoir dans l'équipe d'Angleterre.

Et comme la blessure de Jordan Henderson signifie qu'il y a une place disponible dans son onze de départ, Southgate admet qu'il n'aurait aucun scrupule à lancer Foden directement dans l'équipe.

"Nous connaissons depuis longtemps les capacités de Phil, a-t-il déclaré aux journalistes. J'ai travaillé avec lui dans un camp de moins de 15 ans, il y a quatre ou cinq ans. Vous connaissiez la qualité. Je pense que nous voulions être un peu patients.

"Nous sommes conscients que c'est un talent extrêmement excitant et nous ne voulions pas le révéler trop tôt. Nous avons estimé que même s'il n'était pas un titulaire dans son club, le fait de jouer pour les moins de 21 ans l'aidait à se développer et à obtenir du temps de jeu régulier.

"Nous savons qu'il est beaucoup plus difficile d'intégrer l'équipe de Manchester City que d'autres et nous n'étions pas aveugles à cela. Je pense qu'il est temps de lui donner sa chance et nous le voyons être avec nous pour aller de l'avant. Et rien de ce que j'ai vu cette semaine ne laisse penser que ce ne sera pas le cas.

"Il peut jouer huit, dix, sept, onze. Il le fera différemment. S'il joue sur un côté, il ne sera pas un ailier pour embrasser la ligne de touche. Nous devons pouvoir lui donner la liberté de sortir de la ligne, de se mettre entre les lignes, de jouer, de suivre, avec les passes qu'il peut. C'est un beau joueur à regarder."

Mason Greenwood a également été intégré à l'équipe pour la première fois après une saison où il a inscrit 17 buts pour . Southgate a également fait l'éloge du jeune homme de 18 ans.

"Je dois dire qu'il est vraiment rare de voir un joueur aussi à l'aise avec les deux pieds, non seulement en termes de capacité à recevoir et à passer, mais aussi à finir avec les deux pieds, a-t-il précisé. Il n'y en a pas beaucoup que j'ai vu.

"Je suis un peu gêné, vous avez choisi un joueur pour l'Angleterre et vous ne savez pas avec quel pied il frappe le ballon, mais peut-être que cela ne surprendra pas certaines personnes.

"Avec lui, il y a la qualité de la finition, la façon dont il a ce regard glacé et froid et la disposition très calme en général, ce qui, je pense, est clair quand il est dans et autour de la surface de réparation. Pour quelqu'un de son âge, c'est une maturité remarquable."