Angleterre : Southgate "pas surpris" par les difficultés de Sancho à Manchester United

Le manager des Three Lions a appelé l'ailier dans sa liste, tout en admettant qu'il n'a pas encore atteint son meilleur niveau à Old Traffor

Gareth Southgate a déclaré qu'il n'était "pas surpris" par les difficultés de Jadon Sancho à Manchester United. Le sélectionneur anglais a qualifié la Premier League de compétition plus "intense" que la Bundesliga. Jadon Sancho a été transféré cet été pour une somme d'environ 85 millions d'euros du Borussia Dortmund à Manchester United, mettant ainsi fin à son séjour très productif de trois saisons en Allemagne.

Le joueur de 21 ans est apparu comme l'un des ailiers les plus excitants d'Europe au Westfalenstadion, mais il n'a pas réussi à s'imposer à Old Trafford, et Gareth Southgate affirme qu'il aura besoin de plus de temps pour s'adapter aux exigences du football anglais. S'exprimant après avoir inclus Sancho dans sa liste de 23 joueurs pour la prochaine série de matches de qualification pour la Coupe du monde contre Andorre et la Hongrie en octobre, Southgate a déclaré aux journalistes : "Avec Jadon, je ne suis pas surpris".

"La Bundesliga est totalement différente, Dortmund est un grand club, mais Manchester United est l'un des plus grands du monde. Il y a une certaine adaptation à cela, il y a une adaptation définitive à la ligue, vous n'allez pas obtenir le nombre de buts et de passes décisives dans notre ligue, comme vous le faites en Bundesliga. Il y a de très bonnes équipes, mais c'est aussi un bon championnat pour les jeunes joueurs, car certaines équipes ne sont pas à ce niveau", a expliqué le sélectionneur des Three Lions.

"Dans notre championnat, chaque match est intense et difficile et il commence probablement tout juste à s'en rendre compte", a ajouté Gareth Southgate. Le sélectionneur anglais a poursuivi en insistant sur le fait qu'il croit toujours au potentiel de Sancho malgré un début de parcours difficile à Manchester, et a promis de faire tout ce qu'il peut pour l'aider à remonter la pente. "Est-ce qu'il mérite d'être dans l'équipe après ses performances de ces dernières semaines ? Probablement pas", a ajouté Southgate.

"Mais je pense que nous avons le sentiment d'avoir investi sur Jadon pendant un certain temps, nous pensons qu'il peut atteindre un haut niveau. J'aimerais passer un peu de temps avec lui pour discuter et l'aider dans ce processus qui est en cours à Manchester United", a conclu Gareth Southgate. L'entraîneur des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, a lancé Sancho dans le grand bain à Old Trafford. L'international anglais a participé à huit des neuf premiers matches du club, toutes compétitions confondues, en 2021-22.

Jadon Sancho n'a cependant pas encore été impliqué dans un seul but pour son nouveau club, sa dernière apparition datant de la victoire 2-1 de United en Ligue des champions contre Villarreal en milieu de semaine. Cependant, l'ex-star de Dortmund a montré des signes d'amélioration lors de ce match du Groupe F, et pourrait être en mesure de conserver sa place dans le onze de départ de Solskjaer lorsque Manchester United recevra Everton samedi.