Manchester United : Bruno Fernandes étale sa satisfaction

Au micro de BT Sports, Bruno Fernandes est revenu sur sa satisfaction après le succès dramatique acquis face à Villarreal.

Villarreal a donné du fil à retordre à Manchester United ce mercredi soir, en Ligue des champions. Bruno fernandes a analysé la rencontre au micro de BT Sport.

"C'est toujours difficile contre les équipes espagnoles, elles sont bonnes avec le ballon et nous savions que l'entraîneur était en Angleterre avant, leurs équipes jouent toujours un bon football et défendent bien, elles sont organisées, mais nous avons fait du bon travail", a confié le milieu portugais.

"Parfois, nous devons être patients et ne pas presser tout le temps. J'ai toujours eu le sentiment que nous étions dans le match, quand ils ont marqué, j'ai senti que nous pouvions renverser la situation. Après le but d'Alex, la pression des fans était incroyable, il y a eu quelques grands arrêts de David qui ont beaucoup aidé à maintenir le score à 1-1 et à la fin, les attaquants avaient cette envie de marquer."

"On a fini le match avec deux attaquants et quand une balle entrait dans la boîte, ils étaient en vie. Edi et Cristiano sont toujours en vie. Nous savons qu'ils peuvent marquer à tout moment et c'est pourquoi nous avons multiplié les centres. Ce sont trois points extraordinaires", s'est encore félicité le joueur portugais.

"C'est un groupe serré, personne ne s'attendait à ce que Sheriff obtienne six points en deux matches, qui s'attendait à ça ? Personne. Il faut s'attendre à tout."

"Le football moderne a beaucoup changé, ce n'est plus comme avant quand les équipes qui dépensent le plus gagnent à tous les coups, aucune petite équipe qui ne dépense pas beaucoup ne réussit, vous devez toujours vous concentrer sur le haut niveau."