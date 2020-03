Angleterre, Southgate : "Harry Kane est dans les temps pour l'Euro 2020"

Le sélectionneur des Three Lions espère pouvoir compter sur le buteur de Tottenham et celui de Manchester United l'été prochain.

Écarté des terrains depuis le 1er janvier et une défaite face à , Harry Kane est encore loin de reprendre la compétition. Selon José Mourinho, son entraîneur chez les Spurs, l'attaquant anglais pourrait effectuer son retour afin de disputer les cinq dernières journées de . Une bonne nouvelle pour mais surtout pour l' qui espère récupérer son buteur vedette et capitaine afin de disputer l' .

Déjà écarté des terrains plusieurs mois la saison dernière, Harry Kane travaille dur afin de revenir à temps pour l'échéance avec les Three Lions. Présent en marge du tirage au sort de la prochaine Ligue des Nations à Amsterdam, le sélectionneur de l'Angleterre, Gareth Southgate, n'était pas aussi optimiste que José Mourinho concernant la date de retour de l'attaquant des Spurs mais a confessé que c'était en bonne voie.

"Rashford et Kane feront tout pour être présents"

"En ce qui me concerne, il est dans les temps, avec toutes les informations que nous avons, nous savons qu'il progresse bien. Il se donnera les meilleures chances d'être en forme en suivant tout à la lettre absolue. Je ne suis pas surpris par cette nouvelle et bien sûr, c'est bon à entendre", a analysé le sélectionneur des Three Lions, des propos relayés par Sky Sports. Le premier match de l'Angleterre de leur campagne à l'Euro 2020 sera contre la au stade de Wembley le 14 juin.

Outre Harry Kane, Gareth Southgate est également attentif au cas Marcus Rashford. Auteur de la meilleure saison de sa carrière, l'attaquant de est également écarté des terrains depuis plusieurs semaines pour une blessure et entame un contre-la-montre pour revenir à temps pour l'Euro 2020. "Je suis réaliste, vraiment. Harry et Marcus Rashford ont tous deux eu des blessures graves, ce sont des blessures à long terme, mais tous les deux feront tout ce qui est en leur pouvoir pour être en forme et prêts pour nous cet été", a insisté Gareth Southgate.

"Je pense que c'est difficile à dire. La première priorité pour les deux est de revenir jouer pour leurs clubs, ce sont avant tout des joueurs de Manchester United et de Tottenham. Tout va bien, ils seront disponibles pour nous cet été. Je sais que les deux veulent avoir un poids dans la saison de leur club et la fin de cette saison", a conclu le sélectionneur des Three Lions. Avec Marcus Rashford, Harry Kane en plus de Raheem Sterling, l'Angleterre possèderait une très belle attaque pour l'Euro 2020 et pourrait nourrir de grandes ambitions.