Angleterre - Phil Foden rêve ouvertement de l'Euro 2020

Titulaire lors de la victoire de City contre Aston Villa (2-1), Phil Foden espère convaincre Gareth Southgate de le sélectionner pour l'Euro 2020.

Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football britannique, Phil Foden est quelque peu barré par la concurrence du côté de , où Pep Guardiola préfère souvent aligner des joueurs plus expérimentés. Néanmoins, le joueur de 19 ans apparaît quelque fois cette saison, et a eu la chance d'être titulaire lors de la victoire de Manchester City lors de la finale de la Carabao Cup, dimanche, face à Aston Villa (2-1). Un moment qui restera gravé pour l'Anglais.

"Ce fût la meilleure expérience pour moi, de jouer dans une finale de coupe pour City. C’est comme un rêve devenu réalité pour moi de jouer à Wembley également, donc dans l’ensemble, c’était vraiment bien. Quand vous grandissez, vous rêvez de jouer à Wembley pour City sur une grande scène, et c'est un rêve devenu réalité pour moi maintenant", a estimé Phil Foden au sortir de la rencontre, tout simplement heureux d'ajouter un titre à son palmarès.

"J'espère que Gareth Southgate regardait"

Néanmoins, si l'heure était forcément à la satisfaction, Phil Foden demeure ambitieux et n'a désormais plus qu'un objectif en tête : celui de gratter un maximum de temps de jeu lors de la fin de saison pour décrocher son billet pour l'Euro 2020 avec les Three Lions.

"Je veux être là, évidemment, mais c'est très difficile avec les joueurs que nous avons. J'espère que Gareth Southgate regardait et j'espère qu'il a vu des choses qu'il a aimé. C'est tout ce que je peux faire, juste montrer ce que je peux faire à chaque fois que je joue et voir où cela me mène (...) Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais il a dit à quelques endroits qu'il me surveillait de près", a confié le principal intéressé. Si la concurrence est grande en équipe nationale, Gareth Southgate, le sélectionneur, a par le passé prouvé son envie de s'appuyer sur la jeunesse pour construire son équipe. Autant dire que la porte n'est pas fermée pour Phil Foden.