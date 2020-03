Watzke réagit aux rumeurs : "Sancho est très heureux et Dortmund a assez d'argent"

Le directeur général du club allemand pense que l'ailier international anglais pourrait rester au BVB cet été malgré des rumeurs de transferts.

L'avenir de Jadon Sancho est au centre de toutes les spéculations depuis plusieurs semaines en et en . L'international anglais est ciblé par , mais aussi par , pour l'été prochain. Le joueur formé à est la priorité des Red Devils et pourrait être tenté par un retour au pays, lui qui a pris la décision audacieuse de quitter Manchester City et de rejoindre l'Allemagne pour continuer sa progression et obtenir plus de temps de jeu.

Jadon Sancho a brillé sous les couleurs du cette saison. L'ailier anglais de 19 ans a marqué 14 buts et autant de passes décisives avec le BVB portant son équipe, encore en course pour le titre en , tandis qu'il compte désormais onze sélections avec les Three Lions. Manchester United, ou ses rivaux de , et Chelsea, apprécieraient l'opportunité d'acquérir cette capacité actuelle et ce potentiel futur, mais Watzke, directeur général de Dortmund, pense que l'ailier anglais pourrait décider de rester dans la Ruhr.

"Nous voulons des titres"

L'article continue ci-dessous

Dans une interview accordée à BBC Sport, le directeur général du Borussia Dortmund s'est montré confiant quant aux capacités du club de conserver la star anglaise pour la saison prochaine : "Je pense qu'il a le sentiment que le club a un bel avenir. À mon avis, je ne pense pas que Jadon Sancho veuille partir. Nous avons une relation très confidentielle entre nous, le club, et lui et ses agents. Nous allons en discuter prochainement".

Plus d'équipes

Watzke concède que ce n'est "pas clair ce qui va se passer" avec Sancho, mais maintient qu'aucune indication n'a été donnée concernant une volonté de la part du joueur et de son clan de quitter le club lors du prochain mercato. Du côté des finances, Dortmund ne subit aucune pression pour se séparer d'un joueur qu'ils ont acquis pour seulement 10 millions de livres sterling, le BVB étant déterminé à garder une équipe passionnante qui comprend désormais également la sensation norvégienne Erling Haaland, en attaque.

"Nous avons assez d'argent. Nous voulons avoir des titres. Je pense que cette équipe a beaucoup plus de potentiel avec Jadon que sans Jadon", a conclu le directeur général du Borussia Dortmund. Jadon Sancho qui a marqué lors de sa dernière sortie pour Dortmund, alors que le BVB a battu pour rester à quatre points du . Il espère mettre la main sur des trophées majeurs cette saison avant que l'attention ne se tourne vers une compétition internationale au cours de l'été et la poursuite de la gloire lors de l' avec l'Angleterre.