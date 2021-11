Angleterre : Smith-Rowe (Arsenal) convoqué pour la première fois

Auteur d'un bon début de saison avec Arsenal, Emile Smith-Rowe a été convoqué pour la première fois en équipe d'Angleterre par Gareth Southgate.

Il y a quatre jours, Emile Smith-Rowe ne figurait pourtant pas dans la liste de Southgate et avait été laissé à la disposition des Espoirs.

Mais après les blessures de Luke Shaw, Mason Mount, Marcus Rashford et James Ward-Prowse, il a été appelé en renfort et a rejoint les Three Lions ce lundi.

Agé de 21 ans, Smith-Rowe a été sélectionné dans toutes les équipes de jeunes de l'Angleterre, des moins de 17 ans aux Espoirs. Il a notamment remporté la Coupe du monde des moins de 17 ans en 2017.

C'est donc avec 22 joueurs que l'Angleterre affrontera l'Albanie (12 novembre) puis Saint-Marin (15 novembre) lors des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

La liste de l'Angleterre

Gardiens : Sam Johnstone (WBA), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal).

Défenseurs : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Man Utd), Tyrone Mings (Aston Villa), John Stones (Man City), Kyle Walker (Man City).

Milieux : Jude Bellingham (Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham), Emile Rowe-Smith (Arsenal).

Attaquants : Tammy Abraham (Roma), Phil Foden (Man City), Jack Grealish (Man City), Harry Kane (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Man City).