Angleterre - Sénégal : L'étonnante raison pour laquelle Raheem Sterling est forfait contre les Lions

C’est la grosse surprise du onze britannique pour ce huitième de finale de la Coupe du Monde 2022. L’attaquant de 27 ans ne figure pas sur la feuille de match.

Dans un récent communiqué de presse, la Fédération anglaise de football a fait le point sur cette absence. « Raheem Sterling n'est pas disponible pour la sélection des Three Lions ce soir car il s'occupe d'une affaire familiale. », a indiqué la FA.

L’ancien buteur de Manchester City a une sérieuse affaire à régler. Aucun joueur n’a envie de rater un aussi grand rendez-vous. La presse anglaise va certainement mettre la lumière sur cette absence durant les prochaines heures.

