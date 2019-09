Angleterre - Harry Kane veut gagner l'Euro à la maison

Triple buteur face à la Bulgarie samedi soir (4-1), Harry Kane entend bien tout faire pour remporter l'Euro 2020, dont la finale se jouera à Wembley.

Samedi soir, l'Angleterre n'a fait qu'une bouchée de la Bulgarie (4-0) devant ses supporters, en marge des qualifications à l' . Si les Anglais ont déroulé, leur attaquant et capitaine en la personne d'Harry Kane a vu triple, bien aidé il faut le dire par deux buts sur pénalty.

Néanmoins, l'attaquant des Three Lions et de a fait passer un message : il faudra bel et bien compter sur lui dans quelques mois. Et pour cause, la finale de l'Euro 2020 se déroulera à Londres, au sein de la mythique enceinte de Wembley. Ainsi, c'est tout naturellement que l' figurera parmi les favoris de la compétition, et Karry Kane, satisfait de sa prestation face à la Bulgarie, l'a bien compris.

"Les joueurs veulent gagner et il y a ce qu'il faut pour gagner des tournois"

"L'objectif est toujours de marquer, c'est toujours là-dessus que vous êtes jugé à la fin de votre carrière. C'est évidemment super de marquer des buts et d'accomplir des choses sur le plan personnel. Mais le plus important, c'est de gagner des trophées avec l'équipe. L'Angleterre n'a pas réussi cela depuis longtemps. C'est mon objectif en tant que capitaine et je sais que les joueurs veulent gagner et il y a ce qu'il faut pour gagner des tournois", a déclaré le capitaine des Three Lions au sortir de la victoire des siens face à la Bulgarie, dans des propos rapportés par Football.

"Mais nous en parlons depuis 10, 15, 20 ans et plus et cela ne s'est pas produit. Nous avons eu un petit avant-goût de succès durant la dernière . Mais nous n'avons pas réussi à atteindre les objectifs. Nous devons nous servir de ça pour aller le plus loin possible durant l'Euro. Nous allons disputer quelques matches à Wembley et nous devrons vraiment tirer avantage de l'atmosphère ici", a ensuite ajouté celui qui ne cesse de faire trembler les filets en sélection comme avec Tottenham. Avec un Harry Kane à ce niveau, l'Angleterre pourra viser haut.