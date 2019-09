Angleterre-Bulgarie (4-0) - Portée par Kane, l'Angleterre déroule

L'Angleterre a dompté la Bulgarie (4-0) ce samedi pour le compte des qualifications pour l'Euro 2020. Harry Kane a signé un triplé.

Sans être toujours clinquante dans son expression collective, l' a fait le métier contre une modeste formation de Bulgarie, ce samedi, pour le compte des qualifications pour l' .

"Hurry" Kane frappe toujours

Les Three Lions ont pourtant eu des difficultés à créer des changements de rythme malgré une large possession de balle. Mais dans une première période assez terne, ils sont parvenus à débloquer la situation avant la demi-heure de jeu grâce à Harry Kane, à la réception d'un service parfait de Raheem Sterling.

Kane et Sterling étaient partout. Au retour des vestiaites, le buteur de a doublé la mise en transformant un penalty avec autorité (2-0, 49e s.p.), avant de servir l'ailier de pour le troisième but anglais (3-0, 55e), et d'y aller de son triplé en transformant un nouveau penalty (4-0, 73e).

Un scénario qui a permis aux Three Lions de gérer tranquillement leur avantage jusqu'au coup de sifflet final. Avec trois succès en autant de rencontre, l'Angleterre, qui caracole en tête du groupe A, poursuit son sans-fautes.