Angleterre-France (1-2) - Les notes des Bleus : Lloris précieux, Griezmann en patron, Mbappé dans le dur, Giroud encore buteur

Découvrez les notes attribuées par la rédaction de GOAL aux joueurs de l'équipe de France après le quart de finale face à l'Angleterre.

L'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde dans la douleur. Les Bleus ont battu l'Angleterre 2 buts à 1 dans un match où les hommes de Didier Deschamps ont souvent été privés du ballon.

A l'issue de cette rencontre, découvrez les notes attribuées par la rédaction de GOAL.

Hugo Lloris : 7/10

Pour sa 143e sélection, le record pour un joueur de l'équipe de France, il a été énormément sollicité et a multiplié les parades face à Shaw (21e), Kane (22e, 29e, 62e), Bellingham (47e), Saka (60e). S'il est pris à contre-pied sur le premier penalty de Kane (53e), il est plus chanceux sur la deuxième tentative manquée par le buteur anglais (84e).

Jules Koundé : 5/10

Il a été solide sur le plan défensif avec de bonnes interventions (41e, 63e) mais il a été inexistant sur le plan offensif. Mais n'oublions pas qu'il n'est pas un latéral droit de formation.

Raphaël Varane : 5/10

Un match correcte mais sans plus. Une bonne intervention devant Kane (13e). Bon retour Kane (13e) bonne intervention (45e)

Dayot Upamecano : 5/10

Il a été le défenseur français le plus présent ce soir. C'est d'ailleurs lui qui récupère la balle et lance l'action des Bleus sur l'ouverture du score (17e). En revanche, il est passé à deux doigts de concédé un penalty sur Kane (25e). Il s'est ensuite rattrapé face à ce même Kane (46e) et face à Saka (51e).

Théo Hernandez : 5/10

Aurélien Tchouaméni : 5/10

Un bit extraordinaire pour ouvrir le score (17e) mais une faute stupide dans la surface qui permet aux anglais d'égaliser sur penalty. Il a sans doute joué avec le frein main car il était sous le coup d'une suspension en demi-finale en cas de carton jaune. On espère qu'il jouera libéré en demi-finale, les cartons étant effacés.

Adrien Rabiot : 5/10

Comme Tchouaméni, il a été moins rayonnant que d'habitude. Il a tout de même apporté offensivement avec une belle projection (15e) puis un joli tir repoussé par Pickford (55e).

Ousmane Dembélé : 5/10

Un match timide alors qu'on attendait qu'il mette le feu dans la défense anglaise. Il loupe une grosse occasion en étant trop court avec Giroud 56e) puis voit une de ses frappes contrées (61e).

Sur le plan défensif, il a parfois été utile (44e) mais a aussi commis une grosse faute sur Bellingham (46e), synonyme de jaune. Remplacé par Coman (79e).

Antoine Griezmann : 8/10

Dans son rôle de milieu relayeur il a encore été au four et au moulin mais il a souvent pressé seul et ce faisait ainsi rapidement effacer. Il a aussi commis beaucoup de petites fautes et a logiquement écopé d'un carton jaune (43e). Mais sur le plan offensif, il a été le métronome des Bleus en délivrant les deux passes décisives (17e, 78e).

Kylian Mbappé : 5/10

Avec deux joueurs sur le dos en permanence il n'a pas été très performant. La seule fois où il a pris le dessus, il a mis le feu mais Giroud puis Dembélé ont été trop court pour reprendre son centre (56e).

Mais le plan anti-Mbappé a libéré des espaces pour ses coéquipiers comme sur le premier but de Tchouaméni.

Olivier Giroud : 6/10

Un match compliqué puisqu'il a bien été pris par la défense et notamment par Maguire. Souvent trop court pour rependre des passes ou des centres (11e, 56e, 65e) ou maladroit (75e) il n'a rien lâché et a été décisif. C'est lui qui allume Pickford (77e) et qui marque sur le corner qui suit (78e).