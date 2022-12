Angleterre – France (1-2) : Les Tricolores passent en demi-finales au bout du suspens

L’équipe de France passe dans le dernier carré après un match très compliqué face à une bonne équipe anglaise (1-2).

La première occasion de la rencontre est signée Olivier Giroud. Le buteur du Milan AC reprend de la tête un centre d’Ousmane Dembélé à la 15e minute de jeu. Le portier anglais Jordan Pickford s’interpose.

Giroud délivre les Bleus

Aurélien Tchouameni délivre les Bleus une minute plus tard. Le milieu de terrain du Real Madrid envoie une superbe frappe à l’entrée de la surface. Il ne laisse aucune chance au portier britannique.

Les Three Lions veulent recoller rapidement au score. Hugo Lloris s’illustre une première fois à la 21e face à Harry Kane qui s’est défait du marquage d’un défenseur tricolore.

L’attaquant des Spurs tombe dans surface quatre minutes plus tard après un tacle de Dayot Upamecano. L’arbitre de la rencontre consulte la VAR et demande aux Anglais de continuer le jeu.

Le gardien de but français est une nouvelle fois décisif. Il arrête une frappe de son coéquipier en club, Harry Kane. Ce duel va faire des étincelles durant toute la rencontre.

A l’heure de jeu, la domination est clairement en faveur des Bleus. Les Tricolores ont mis le pied sur le ballon et ne laisse pas s’exprimer l’équipe anglaise.

Kylian Mbappé, la star parisienne, passe proche de donner un gros avantage aux siens à cinq minutes de la fin de la première période. La reprise de volée du natif de Bondy qui passe au-dessus.

Les Bleus rentrent au vestiaire avec un léger avantage qui leur permet d’aborder plus sereinement la seconde manche. « On est bien en place et on ne va pas se contenter de défendre dans cette seconde période », a confié Didier Deschamps au micro de TF1 à la pause.

Métamorphosés, les Anglais reviennent en force sur le terrain. Ils mettent la pression sur la défense française. La première alerte est signée Jude Bellingham. Le milieu de terrain du BVB envoie une grosse frappe mais Hugo Lloris veille.

La domination anglaise finit par payer à la 54e. Les Three Lions obtiennent un penalty après une faute de Tchouameni sur Saka dans la surface de réparation. Harry Kane se charge de remettre les pendules à l’heure.

Les Tricolores réagissent aussitôt. Adrien Rabiot reprend de volée. Le portier anglais s’interpose.

Meilleurs lors de la seconde période, les Anglais reviennent à la charge à la 70e minute de jeu. Harry Maguire passe tout proche de donner l’avantage aux siens. Il touche le poteau après une reprise de la tête sur un corner d’Harry Kane.

C’est finalement Olivier Giroud, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, qui ajoute le deuxième pour les Bleus à la 78e. L’attaquant milanais reprend de la tête un superbe centre d’Antoine Griezmann. Jordan Pickford ne peut absolument rien faire.

La France souffle pendant six minutes seulement. L’Angleterre obtient un nouveau penalty après consultation de la VAR. Cette fois-ci, Harry Kane ne parvient pas à remporter son duel avec Hugo Lloris. La frappe de l’attaquant londonien passe au-dessus de la cage française.

Les Britanniques essayeront de revenir au score en vain. Les longs centres de la formation anglaise sont tous interceptés par le portier français, Hugo Lloris.

Les Bleus rejoignent les Lions de l’Atlas en demi-finales de la Coupe du Monde 2022. Les deux équipes s’affronteront, ce mercredi au stade Al Bayt, pour une place en finale.