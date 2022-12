Angleterre-France : Hugo Lloris bat le record de sélections de Lilian Thuram

Titulaire face à l'Angleterre, Hugo Lloris est désormais le seul joueur le plus capé de l'histoire des Bleus.

Titularisé au poste de gardien de but pour affronter l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde 2022, Hugo Lloris est entré dans la légende de l'équipe de France.

Lloris dépasse Thuram

En effet, c'est la 143e fois que le gardien porte le maillot de l'équipe de France ce qui constitue un nouveau record dans l'histoire des Bleus.

Le précédent record appartenait à Lilian Thuram (142 sélections) et Hugo Lloris l'avait égalé lors du huitième de finale contre la Pologne.

La longue et belle carrière de Lloris avec les Bleus

Hugo Lloris a fêté sa première sélection le 19 novembre 2008 lors d'un match amical joué au Stade de France entre l'équipe de France et l'Uruguay. Les deux équipes s'étaient quittées sur un score nul et vierge. Le sélectionneur de l'époque était un certain Raymond Domenech.

Hugo Loris a cependant attendu le 5 juin 2019 pour fêter sa deuxième sélection. Mais c'est à partir de là qu'il est devenu titulaire indiscutable en équipe de France, au détriment de Steve Mandanda.

Avec les Bleus, Hugo Lloris est ensuite devenu capitaine et il a mené l'équipe de France à la victoire lors du Mondial 2018 après avoir été finaliste malheureux de l'Euro en 2016.

Le portier qui évolue depuis longues années à Tottenham (après avoir joué à Nice et à Lyon) a également remporté la Ligue des nations en 2021.

Lloris déjà dans le viseur de Mbappé

Le record de Lloris est cependant déjà menacé par un de ses coéquipiers : Kylian Mbappé. A seulement 23 ans, l'attaquant des Bleus comptent 64 sélections et s'il tient son rythme infernal, il devrait logiquement détrôner Hugo Lloris dans quelques années.

Le top 10 des joueurs les plus sélectionnés en équipe de France après Angleterre-France

1. Hugo Lloris : 143 sélections

2. Lilian Thuram : 142 sélections

3. Thierry Henry : 123 sélections

4. Olivier Giroud : 118 sélections

5. Marcel Desailly : 116 sélections

6. Antoine Griezmann : 115 sélections

7. Zinédine Zidane : 108 sélections

8. Patrick Vieira : 107 sélections

9. Didier Deschamps : 103 sélections

10. Laurent Blanc : 97 sélections

=. Bixente Lizarazu : 97 sélections

=. Karim Benzema : 97 sélections