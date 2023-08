Andy Delort fracasse Messi et Neymar

Le Paris Saint-Germain a perdu Lionel Messi et Neymar cet été, mais cela l'a rendu meilleur selon l'ancien attaquant de Nice Andy Delort.

L'été a été tumultueux dans la capitale française.

La force de frappe "MNM", composée de Messi, Neymar et Kylian Mbappé, faisait l'envie d'une grande partie du football mondial ces deux dernières saisons, mais elle a été démantelée au cours des derniers mois.

Messi a rejoint l'Inter Miami de David Beckham sur un transfert libre, Neymar est parti pour Al-Hilal en Pro League saoudienne dans le cadre d'une transaction de 90 millions d'euros, et même si Mbappé reste, le spectre du Real Madrid continue de planer sur son avenir au sein du club.

Plusieurs renforts offensifs ont été recrutés - Ousmane Dembele en provenance de Barcelone pour 50 millions d'euros, Marco Asensio en provenance du Real, Goncalo Ramos prêté par Benfica - mais la nouvelle équipe n'a pas encore trouvé sa vitesse de croisière, le PSG ayant fait deux nuls lors de ses trois premiers matches de Ligue 1.

Delort : "Les trois attaquants ne défendaient pas".

Mais Delort, qui a marqué trois buts contre le PSG au cours de sa carrière à Montpellier et à Nice, insiste sur le fait que les champions de France sont meilleurs aujourd'hui qu'avant.

"Sur le terrain ou lors des séances vidéo d'avant-match, on voyait bien que les trois attaquants ne défendaient pas trop et que ce n'était pas le PSG d'il y a deux ou trois ans, qui était plus équilibré", a-t-il déclaré à l'émission "Rothen Ignites" sur RMC.

"Leur recrutement cet été est intéressant. Ce sont des joueurs qui ont un état d'esprit différent de ceux qui sont partis. Et ils ont Mbappé qui, on l'a encore vu, est un phénomène".

"Il a réagi de la meilleure façon possible [à son exclusion du groupe en pré-saison] et je pense qu'il va faire une grande saison. Le PSG aussi".

Messi, Neymar et Mbappé ont combiné 80 buts et 47 passes décisives la saison dernière, mais la Ligue des champions a continué à échapper au PSG, le club étant une fois de plus éliminé au stade des huitièmes de finale.