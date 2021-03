McCourt veut la Ligue des Champions en low cost

Pour Téléfoot, Frank McCourt a répété son objectif de remporter la Ligue des Champions. Il évoque aussi ses investissements.

Pour gagner la C1, il faut lourdementr investir. Mais Frank McCourt, qui clame à qui veut bien l'entendre que gagner la Ligue des Champions avec l'OM est son objectif numéro un, compte y parvenir sans trop y laisser de plumes.

"Nous avons la preuve que ça ne dépend pas de combien on dépense, ça ne change pas forcément le résultat qu'on espère, a estimé le Bostonien au micro de l'émission téléfoot ce dimanche matin.

"J'ai investi plus que ce que j'avais prévu, sans avoir les résultats escomptés. Nous devons être plus intelligents, sur comment nous investissons l'argent dans l'OM, être plus créatifs, bien plus intelligents que de juste prendre l'argent et le mettre sur la table. Cela ne suffit pas pour atteindre l'objectif."

"(…) Bien sûr que l'argent aide, c'est pour ça qu'on a autant investi. Mais l'argent ne fait pas tout. C'est tout ce que je dis, a ajouté le businessman. Bien sûr qu'on a besoin d'investir et on va continuer à investir, mais c'est important de le faire judicieusement.", ajoute l'Américain dans l'émission dominicale.

Appointé nouveau coach de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a rencontré Frank McCourt pour la première fois cette semaine. Et le grand sachem de l'OM apprécie déjà l'Argentin.

"En un mot, je l’ai trouvé authentique, a admiré McCourt Il sait s’adapter et je pense que c’est l’homme de la situation aujourd’hui. Il comprend la ville, il m’a dit : 'je ne viens pas en Europe, je viens à Marseille.'"

"Il a compris cette différence, cette spécificité de Marseille que j’ai commencé à comprendre moi aussi depuis quatre ans."

L'ancien coach du FC Séville prendra les rênes de l'oM après le match de Coupe de France contre Canet-Roussillon prévu ce dimanche.