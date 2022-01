Vainqueur de la Liga avec Barcelone et titulaire d'Arsenal sous Arsène Wenger, Alex Song joue toujours en Ligue des champions, mais en Afrique avec Arta Solar.

Le milieu de terrain a suscité un grand intérêt en novembre 2020 lorsqu'il a signé pour l'ambitieux club de Djibouti, qui compte également plusieurs autres joueurs qui ont fait leurs armes en Europe, notamment Carlos Kameni, Diafra Sakho, Dany Nounkeu et Alain Traore.

Cependant, il ne s'agit pas d'une décision de fin de carrière destinée uniquement à gonfler son solde bancaire avant la retraite. A 34 ans, Song est un joueur clé pour les tenants du titre djiboutien.

En effet, il est le capitaine d'Arta Solar et a participé au championnat fin décembre 2021. Il partage son temps entre son club d'Afrique de l'Est et sa maison familiale à l'Ouest.

Il a plusieurs investissements dans son Cameroun natal, notamment une entreprise de construction dans sa ville natale de Douala, une entreprise de mode nommée Systeme Tchakap, et un lien avec une école à Yaoundé.

Song a néanmoins trouvé le temps de participer à la Ligue des champions de la CAF contre les Kenyans de Tusker en septembre, alors qu'Arta Solar s'est incliné au premier tour.

Après un match nul 1-1 à l'aller, ils ont été battus 3-0 à l'extérieur et ont été éliminés au premier tour de qualification.

Il s'agissait du premier match d'Arta Solar en Ligue des champions, après que l'équipe, composée de stars et assemblée à grands frais, ait remporté la Première Ligue de Djibouti pour la première fois en 2020-21.

Song a rejoint "le PSG africain"

Le club est soutenu par Tommy Tayoro Nickoss, un entrepreneur d'une quarantaine d'années, qui a l'ambition de faire d'Arta Solar le "PSG du football africain".

Gendre du président djiboutien, il a bâti sa fortune dans l'industrie aéronautique en Côte d'Ivoire et s'est depuis lancé dans les énergies renouvelables - d'où la présence de " Solar " dans le nom du club.

Sa richesse et son ambition ont attiré Song à Djibouti, dernier chapitre d'une carrière qui s'est déroulée entièrement au rythme du milieu de terrain - pour le meilleur et pour le pire.

Après avoir débuté dans le club français de Bastia, Song s'est imposé dans l'équipe première à 16 ans avant d'être vendu à Arsenal pour un million de livres sterling (1,4 million de dollars) à l'été 2006.

Après quelques saisons en tant que remplaçant et un prêt à Charlton, il a connu une campagne réussie à l'âge de 21 ans en 2008-09, jouant 48 matchs dans toutes les compétitions pour l'équipe de Wenger.

Song évoluait généralement au poste de milieu défensif, parfois en tant que défenseur central, et bien qu'il soit surtout connu comme un redoutable ramasseur de balles, il était également capable de casser des lignes par la passe.

Il est devenu particulièrement important pour Arsenal en 2011, à la suite de la vente de Cesc Fabregas à Barcelone, Wenger confiant à Song des responsabilités plus créatives.

Il a été récompensé pour sa confiance, puisque le Camerounais a fourni 11 passes décisives en Premier League, les Gunners terminant à la troisième place.

Song est allé au Barça pour l'argent

Song a également eu le don d'être à l'origine de buts cruciaux à des moments cruciaux, comme les buts de Robin van Persie contre Everton et Liverpool en championnat, et ceux de Thierry Henry lors de ses débuts émouvants avec le club contre Leeds en FA Cup.

À l'été 2012, à l'âge de 24 ans, il semblait que Song était parfaitement prêt à devenir une légende du club d'Arsenal - jusqu'à ce qu'il accepte de suivre les traces de Fabregas en s'engageant pour 15 millions de livres (20,6 millions de dollars) au FC Barcelone.

Non seulement Song était en concurrence avec son ancien coéquipier pour une place au milieu de terrain, mais il y avait aussi Sergio Busquets, un titulaire indiscutable, ce qui signifiait qu'il jouait généralement en défense ou pas du tout.

Pourtant, Song a joué 65 matchs en deux ans en Espagne, et a également remporté la Liga en 2013. Mais il n'a délivré que deux passes décisives.

En fin de compte, le football était loin de l'esprit de Song, car il a admis dans une interview de 2021 que son déménagement à Barcelone était motivé par l'argent plutôt que par les minutes.

Dans une discussion Instagram avec la star du basket-ball des Toronto Raptors, Pascal Siakam, il a déclaré : "La plupart des footballeurs vivent au-dessus de leurs moyens."

"J'ai été à Arsenal pendant huit ans, mais je n'ai commencé à bien gagner ma vie que durant les quatre dernières années. C'est parce que mon salaire a beaucoup augmenté, mais aussi parce que je me suis rendu compte que je gaspillais beaucoup d'argent."

"Pendant toute ma carrière à Arsenal, je n'ai même pas pu économiser 100 000 livres (140 000 dollars), alors que les gens pensaient que je devais être millionnaire."

"Quand Barcelone m'a proposé un contrat et que j'ai vu combien je gagnerais, je n'y ai pas réfléchi à deux fois. J'ai estimé que ma femme et mes enfants devaient avoir une vie confortable une fois ma carrière terminée."

"J'ai rencontré le directeur sportif du Barca, et il m'a dit que je n'aurais pas l'occasion de jouer beaucoup de matchs, mais je n'en avais rien à faire - je savais que maintenant je deviendrais millionnaire."

Song tombe en disgrâce au Camp Nou et, après deux campagnes inconsistantes en prêt à West Ham, il est libéré pour rejoindre le club russe Rubin Kazan, où il ne s'en sort pas mieux.

Il a également eu une relation tumultueuse avec l'équipe nationale du Cameroun, après avoir été expulsé pour avoir donné un coup de poing à Mario Mandzukic lors d'une défaite 4-0 en phase de groupe contre la Croatie lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil.

Song quitte ensuite les Lions indomptables début 2015 après avoir été écarté de la sélection pour la Coupe d'Afrique des Nations de cette année-là, s’arrêtant à 50 sélections avec le Cameroun.

En août 2018, il rejoint le club suisse de Sion, mais au début de la pandémie de coronavirus en 2020, il fait partie des neuf joueurs licenciés pour avoir refusé une baisse de salaire.

Après neuf mois d'absence, Arta Solar lui rend visite.

En apportant un peu de l'ancien glamour européen dans le paysage footballistique de Djibouti, Song a immédiatement apporté un titre à Arta Solar, qui a battu l'AS Port (deuxième) 4-2 pour s'assurer le titre de champion de 2021 avec deux matchs à jouer.

Ils sont actuellement en tête du classement cette année encore, ce qui signifie qu'une nouvelle participation à la Ligue des champions de la CAF est en vue.

Il semble qu'il reste encore quelques chapitres à écrire dans l'histoire passionnante de la carrière d'Alex Song.