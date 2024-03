Ancelotti tacle la Premier League

Carlo Ancelotti a déclaré à la presse espagnole que le niveau d'acuité tactique en Liga est supérieur à celui de la Premier League

Outre le flux de footballeurs en route vers les richesses de la Premier League, un grand nombre des meilleurs managers du monde se sont également installés en Angleterre. Actuellement, sept des managers de Premier League ont déjà travaillé en Liga, dont quatre Espagnols. Au départ, ils étaient cinq avec Julen Lopetegui à la tête des Wolves.

Toutefois, Carlo Ancelotti estime que la Liga est en avance sur l'Angleterre en termes de stratégie, comme il l'a déclaré à Diario AS. "C'est différent. Cela ne veut pas dire meilleur ou pire. Il y a moins de tactiques. D'un point de vue tactique, la Liga est bien meilleure que l'Angleterre. Si nous parlons d'intensité, de rythme, le championnat anglais en a peut-être plus. Mais l'Espagne a plus de qualité tactique", estime ainsi l'entraîneur italien, qui a remporté des titres de champion dans chacun des cinq grands championnats européens.

La Liga a du mal

Les mauvais résultats obtenus en Europe cette saison ont renforcé les craintes des Espagnols de voir la Liga se laisser distancer par ses concurrents. Le Real Betis ne s'est pas concentré sur la Ligue des conférences mais a tout de même été éliminé par le Dinamo Zagreb, tandis qu'Osasuna est sorti dès le tour de qualification et que Séville a été éliminé de la Ligue des champions à la dernière place de son groupe.

Si l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone et Villarreal ne passent pas les matches retour, le Real Madrid sera la seule équipe espagnole encore en lice pour les quarts de finale, toutes compétitions continentales confondues.