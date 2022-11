Ancelotti dévoile le (gros) défaut de Vinicius

Le Real Madrid a eu du mal lundi soir contre le Rayo Vallecano, tombant pour sa première défaite.

Vinicius Junior n'a pas marqué ni fait de passe décisive, mais il s'est retrouvé à la une des journaux pour ses protestations et ce que certains interprètent comme une provocation.

Pendant la célébration du but d'Eder Militao, Vinicius a semblé diriger sa célébration vers le public de Vallecas. Cela s'est produit au cours d'un match plein de protestations et de prises de becs impliquant le Brésilien, et c'est devenu une caractéristique régulière de la saison de le voir impliqué dans des batailles tendues avec les défenseurs.

Lors de sa conférence de presse avant le match du Real Madrid contre Cadix jeudi, Carlo Ancelotti a demandé une meilleure protection pour son attaquant.

"Je suis d'accord, il semble que Vini soit le provocateur et qu'il soit celui qui reçoit le plus de fautes, le plus de gifles, le plus de poussées. La réalité est différente et il n'y a aucune raison de manquer de respect pour lui, que ce soit en tant que footballeur ou en tant que personne. Et pas seulement pour les joueurs de plus grande qualité, il faut en avoir pour tout le monde. Le fair-play est beaucoup plus répandu dans d'autres pays, c'est peut-être la chose la plus importante dans le football."

Pendant le match contre le Rayo, Ancelotti a également été vu en pleine discussion avec Vinicius, semblant dire à son attaquant de se calmer. De nouveau interrogé sur Vinicius plus tard en conférence de presse, il a livré sa réponse.

"Là, il doit s'améliorer, provoquer n'est pas fair-play, on entre sur le terrain pour jouer au football, pas pour provoquer, mais bien sûr qu'il peut s'améliorer car il est jeune et il le fera. Il aime le football et joue du mieux qu'il peut".

"La provocation, ce n'est pas normal, celui qui la fait n'est pas dans son droit et c'est difficile d'enseigner cela... Je dois lui apprendre à ne pas se mettre dedans. C'est difficile parce qu'il pense qu'il n'y a pas de provocation dans le football."