Ancelotti désigné entraineur du mois en Premier League

Les Toffees d’ réalisent un début de parcours impressionnant dans le championnat anglais. Après quatre journées disputées, ils ont fait le plein de points en dominant respectivement (1-0), West Browmwich Albion (5-2), (2-1) et (4-1). Un entame tambour battant qui leur permet d'occuper la place de leader et à Carlo Ancelotti de recevoir sa première récompense de l’exercice.

Le coach italien a été choisi ce vendredi en tant que manager du mois en . La dernière fois qu’il avait reçu cette récompense c’était en octobre 2009 quand il était en poste à . La saison en question s’était soldée par un sacre avec les Blues. A noter que son joueur, Domenic Calvert-Lewin, a, lui, été élu joueur du mois.

Congratulations, @MrAncelotti 🥳



The @Everton boss is your @BarclaysFooty Manager of the Month for September#PLAwards pic.twitter.com/RKoZ80hOGq