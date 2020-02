Amiens-PSG : Neymar et Mbappé absents du groupe

Les deux attaquants du PSG ne sont pas dans le groupe qui fera le déplacement à Amiens ce samedi après-midi.

Thomas Tuchel a tranché. Après la victoire en contre , mercredi, l'entraîneur du PSG avait avoué qu'il allait gérer ses joueurs avant le huitième de finale aller de contre le mardi prochain. L'Allemand avait admis que les joueurs n'ayant pas joué à Dijon, Angel Di Maria notamment, risquaient de jouer contre Amiens, et que l'inverse était possible. Thomas Tuchel avait toutefois indiqué qu'il comptait aligner une équipe performante pour le match face aux Picards.

Le PSG se déplacera sans ses deux stars majeures à Amiens. Le club de la capitale devra faire sans Neymar et Kylian Mbappé pour ce match de . Les deux attaquants sont préservés pour la rencontre de Ligue des champions face au Borussia Dortmund. Touché aux côtes contre , le Brésilien est préservé. L'ancien attaquant du arrivera donc en sans avoir disputé les quatre derniers matches avec le PSG.

En conférence de presse ce vendredi, Thomas Tuchel a indiqué qu'il y avait de grandes chances de voir Neymar jouer en C1 : "Il va s'entraîner avec nous. Il est sur le terrain, vous l'avez vu. Pourquoi aux entraînements et pas en match ? Parce qu'il est plus protégé. On peut jouer avec un joker et il n'y a pas trop de risques. Le risque diminue chaque jour et on va décider après la séance, avec le joueur, le club et le staff médical".

Titulaire et buteur face à Dijon mercredi soir, Kylian Mbappé est également préservé par son entraîneur avant le choc de C1. En revanche, Marco Verratti et Marquinhos seront bien de la partie pour le match contre Amiens. Les deux joueurs bien le voyage avec les Parisiens, tout comme Idrissa Gueye. Outre, les deux stars en attaque, Presnel Kimpembe, Pablo Sarabia, Thomas Meunier et Layvin Kurzawa sont les autres absents notables.

Le groupe du PSG :

Sergio Rico, Keylor Navas, Denis Franchi, Thilo Kehrer, Juan Bernat, Thiago Silva, Marquinhos, Tanguy Kouassi, Mitchel Bakker, Adil Aouchiche, Marco Verratti, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Eric-Maxim Choupo-Moting, Ander Herrera, Angel Di Maria, Julian Draxler, Mauro Icardi, Edinson Cavani.

Absents:

Thomas Meunier, Pablo Sarabia, Kylian Mbappé, Neymar Jr, Layvin Kurzawa, Loic Mbe Soh, Presnel Kimpembe, Marcin Bulka, Colin Dagba, Abdou Diallo, Garissonne Innocent.