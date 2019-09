Amiens 2-2 OL - Bousculé et accroché, Lyon ne s'en sort plus

Rapidement mené au score par Amiens, l'Olympique Lyonnais a été contraint de partager les points ce vendredi soir, au Stade de la Licorne (2-2).

Après deux semaines de trêve internationale, l'Olympique Lyonnais avait à coeur de rebondir ce vendredi soir, sur la pelouse de la Licorne. Face à l' , les protégés de Sylvinho entendaient donc faire respecter la hiérarchie et prendre le plein de confiance à quelques jours de leurs débuts en Ligue des Champions. C'est manqué, les deux équipes s'étant quittées dos à dos après une rencontre très rythmée (2-2).

Bousculés dès l'entame de match par une équipe d'Amiens plus mordante et entreprenante, les Lyonnais ne parvenaient pas à imposer leur rythme, privés de plusieurs de leurs titulaires habituels, tels que Denayer, Depay, Koné ou encore Mendes. Bousculés, puis menés même, dès la 7ème minute de jeu. Sur un coup-franc lointain pourtant anodin, Christophe Jallet, l'ancien de la maison lyonnaise, trompait tout son monde en voyant son centre enroulé non dévié par l'un de ses partenaires. Anthony Lopes était battu, et Amiens était déjà récompensé.

et Dembélé inversent la tendance, avant de céder

Mais le doute n'avait pas le temps de s'installer dans les têtes lyonnaises... Deux minutes à peine après cette ouverture du score, Moussa Dembélé, intenable en ce début de saison et vraisemblablement vexé d'être resté sur le banc lors de la réception des Girondins de Bordeaux (1-1), reprenait victorieusement un centre fort venu de la droite et remettait les deux formations à égalité, non sans une certaine autorité. À la 34ème minute de jeu, ce même Moussa Dembélé y allait même de son doublé. Emmené par son buteur du moment, l'OL s'en sortait bien à la mi-temps.





Au retour des vestiaires, Amiens revenait de nouveau avec de bonnes intentions et mettait à mal son adversaire du soir. Grâce notamment à la patte gauche de Gaël Kakuta, très influent au milieu de terrain, les locaux ne baissaient pas les bras et emmenaient leur public avec eux. Incapables de concrétiser leurs occasions, les Amiénois s'exposaient ainsi aux contres attaques adverses.



Finalement, il fallait attendre le temps additionnel pour voir Amiens égaliser grâce à un but inscrit par Mathieu Bodmer, un autre ancien joueur du club... 2-2 score final. Rapidement mené et longtemps bousculé, l'Olympique Lyonnais a manqué l'occasion de s'emparer provisoirement de la tête du championnat et laisse de nouveau filer de précieux points face à une équipe à sa portée. Pas de bon augure avant la Ligue des Champions...