Amazon s'oppose à la SuperLeague et nie toute implication

Dans un communiqué, Amazon a fait savoir qu'il s'opposait au projet de SuperLeague et a même nié toute implication.

Est-ce à cause de la déclaration de Jean-Michel Aulas fustigeant les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) ? Difficile à dire mais une chose est sûre, ce mardi, Amazon, le géant américain de la vente en ligne et qui dispose d'une plateforme de streaming, Prime Vidéo, a publié un communiqué dans lequel il désapprouve la création de la SuperLeague : « Amazon Prime Video comprend et partage les inquiétudes des supporters par rapport à la Super League. Nous pensons la dramaturgie et de la beauté du football européen vient en partie de la possibilité pour tout club de réussir grâce à ses performances sur le terrain. »

« Nous n'avons pas été impliqués dans une quelconque discussion », ajoute l'entreprise américaine qui diffuse des matches de Premier League sur Prime Vidéo.

Avec ce communiqué, Amazon est le quatrième potentiel diffuseur de la SuperLeague qui s'oppose à cette nouvelle compétition après Sky Sports, BT Sport et DAZN.