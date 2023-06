Alphonso Davies au Real ? Son agent prend la parole

Alphonso Davies au Real Madrid ? Il s'éloigne du Bayern Munich. Son agent prend la parole

L'arrière gauche du Bayern Munich, Alphonso Davies, a été régulièrement associé au Real Madrid ces derniers mois, mais son agent Nedal Huoseh a admis qu'il avait renoncé à un renouvellement de contrat avec les géants bavarois.

Davies, 22 ans, est en fin de contrat en 2025 et a été associé à un transfert à Madrid l'été prochain, profitant de l'expiration de son contrat, si aucun accord n'est conclu.

Huoseh a déclaré à Fabrizio Romano que Davies était proche d'un accord avec le Bayern, avant que le directeur général Oliver Kahn et le directeur sportif Hasan Salihamidzic ne soient limogés.

"Nous y étions presque, je pense, j'étais à Munich et je me suis réveillé le lendemain... Et j'ai vu toutes les nouvelles, qu'ils avaient été limogés. J'ai attendu quelques jours de plus et personne ne m'avait contacté, alors j'ai sauté dans un avion pour le Canada".

"Pour l'instant, nous n'avons pris aucune décision et il fait partie de l'équipe du Bayern. Nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer quoi que ce soit".

"J'ai toujours été un grand fan du Real Madrid, en tant que fan en général, vous savez 14 Ligues des Champions. C'est une fierté de voir que quelqu'un que vous dirigez est lié au Real Madrid".

"Il n'y a rien de concret avec aucun club, il faut qu'un club veuille vendre, qu'un autre entame des discussions et que le joueur veuille partir. Nous ne savons pas si ces discussions ont eu lieu entre les clubs, ni où elles ont abouti.

Une série de rapports ont été publiés au cours de la saison selon lesquels le Real Madrid pense qu'il pourrait améliorer Ferland Mendy. Davies serait sans doute la solution à long terme à ce poste, le Français ayant du mal à rester en forme ces derniers temps. Il ne fait aucun doute que le Bayern n'abandonnera pas Davies facilement.