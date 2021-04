Alonso confirme le clash entre Kepa et Rudiger mais dit que c'est bien pour Chelsea

Le défenseur et le gardien ont dû être séparés par des coéquipiers un jour après la défaite contre West Bromwich.

Marcos Alonso a insisté sur le fait que la bagarre sur le terrain d'entraînement entre Antonio Rudiger et Kepa Arrizabalaga était bonne pour Chelsea. Un jour après la défaite contre West Brom samedi, la première défaite de Chelsea sous Thomas Tuchel, Rudiger et Kepa ont dû être séparés par des coéquipiers. Antonio Rudiger a été envoyé du terrain d'entraînement pour se rafraîchir par Tuchel, tandis que le défenseur s'est excusé plus tard pour son rôle dans la dispute.

Marcos Alonso a confirmé que l'altercation a eu lieu entre ses deux coéquipiers, mais estime que cela démontre la faim et l'envie dans l'équipe et pense que ce sera un avantage pour les Blues. "Ce sont des choses qui arrivent", a déclaré Marcos Alonso à beIN SPORTS. "Cela montre le niveau de compétition qui règne dans l'équipe, la faim que nous montrons même sur le terrain d'entraînement et c'est bon pour l'équipe".

Marcos Alonso a confirmé que le duo avait mis le clash derrière eux avant de quitter le terrain d'entraînement et a déclaré qu'il était presque certain que les coéquipiers se heurteraient à nouveau à l'avenir. "Même avant la fin de l'entraînement, tout allait bien", a-t-il déclaré. "Rien de nouveau, cela s'est toujours produit. Cela se reproduira. Nous devons prendre le positif et passer à autre chose et nous préparer pour le prochain match".

Une dispute déjà oubliée, Porto en ligne de mire

La défaite à West Bromwich a freiné la tentative de Chelsea de s'assurer une place dans le top quatre de la Premier League, mais leur concentration se tourne maintenant vers la Ligue des champions. Les Blues affronteront Porto - vainqueur de la Juventus - lors du match aller de leur quart de finale mercredi. Chelsea part avec le statut de favori dans cette rencontre et dispose d'une chance inouïe d'atteindre le dernier carré de la compétition.

En Premier League, Chelsea est toujours en course pour une qualification en Ligue des champions. Les Blues ont connu un regain de forme depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de touche au début du mois de janvier. Le club londonien n'occupe plus la quatrième place au classement après la victoire de West-Ham, lundi soir, contre Wolverhampton. Les Blues ne comptent qu'un point de retard sur leur rival londonien.

Chelsea se déplacera sur la pelouse de Crystal Palace le week-end prochain tandis que West-Ham recevra Leicester, troisième du classement. Les deux équipes ne se rencontreront pas de nouveau d'ici la fin de la saison.