Chelsea - Jorginho est sûr à 100% de rester selon son agent

Alors que la tendance était plus à un départ ces dernières semaines, l'international italien va finalement rester à Chelsea selon son représentant.

Le milieu de terrain de Chelsea Jorginho reste "à 100" au club cet été, selon son agent Joao Santos. L'international italien né au Brésil a laissé entendre le mois dernier qu'il était prêt à quitter Stamford Bridge afin d'échapper aux intempéries britanniques et de revenir en Serie A. Mais il a finalement changé d'avis et sent bien chez les Blues.

Interrogé sur l’avenir de Jorginho, Joao Santos a déclaré à Tuttomercato : "Il a un contrat de deux ans avec Chelsea. Il envisage de jouer aux Championnats d'Europe puis à la Coupe du Monde au Qatar. Il restera à Chelsea, à 100%". Lorsqu'on lui a demandé si le joueur de 29 ans signerait une prolongation de contrat au club, il n'a pas fermé la porte.

L'Italien pourrait même prolonger son aventure Outre-Manche

"Nous en parlerons dans quelques mois", a ainsi assuré le représentant du milieu de terrain. Pour rappel, Jorginho en est maintenant à sa troisième saison à Chelsea après avoir suivi Maurizio Sarri jusqu'à Stamford Bridge durant l'été 2018. Le technicien italien est parti après une seule saison dans l'ouest de Londres, mais Jorginho est resté et s'est imposé comme un joueur clé sous Frank Lampard et Thomas Tuchel, faisant 126 apparitions et marquant 16 buts en faveur du club britannique.

Cependant, il a régulièrement été associé à un retour en Serie A et les rumeurs d'un retour à Naples se sont accélérées le mois dernier au milieu des informations selon lesquelles son ancien coach, Maurizio Sarri, était également sur le point de passer un deuxième séjour au club. Jorginho a encore alimenté ces rumeurs en admettant que Naples lui manquait et n'aimait pas le temps froid à Londres, mais il semble qu'il soit prêt à rester en Premier League au moins jusqu'à la fin de son contrat actuel en 2023.

Alors que Chelsea retrouve de l'ambition sous l'impulsion de l'arrivée de Thomas Tuchel, Jorginho est un profil précieux qui, grâce à son expérience et ses qualités techniques, offre une alternative de choix au technicien allemand. Le préserver est donc un atout pour les Blues, qui parviennent enfin à trouver de la régularité dans les résultats.