Allemagne - Franz Beckenbauer : "Maintenant, le monde entier se moque de nous"

La légende du football allemand n'a guère apprécié le fait d'avoir été humilié par l'Espagne (6-0) et réclame des leaders au sein de la Mannschaft.

D'ordinaire si solide et difficile à manœuvrer, l' a littéralement été humiliée, mardi soir, en Ligue des Nations. Largement défaits face à l'Espagne (6-0), les hommes de Joachim Löw ne se sont pas rassurés pour leur dernière rencontre officielle de l'année 2020. Une situation qui fait grincer des dents Outre-Rhin...

"Ils étaient simplement plus rapides, plus forts collectivement"

"Rien n'a fonctionné : langage corporel, agressivité, engagement dans les duels, on n'a rien vu de tout ça sur le terrain. À 1-0, nous avons abandonné notre plan de jeu. Nous sommes brutalement sortis du match, nous avons ouvert des espaces [...] il n'y avait ni organisation, ni communication entre joueurs, et ce soir, ça a été mortel", concédait le sélectionneur Joachim Löw sur la chaîne allemande ARD après la rencontre, presque dépassé, résigné. Depuis, la presse allemande n'est pas tendre et demande son départ.

Mercato, le président de l'Atlético Madrid snobe Messi

Plus d'équipes

Dans sa chronique habituelle publiée par Bild, Franz Beckenbauer a fait savoir sa position. "Ce n'était pas du tout l'équipe allemande. C'était une panne totale. Maintenant, le monde entier se moque de nous. Heureusement, de telles choses se produisent rarement dans une équipe nationale, mais il y a un problème de leadership dans l'équipe de Löw. Je n'ai pas vu la maturité et quand les choses ne vont pas bien, il faut des leaders", a ainsi écrit la légende de 75 ans, qui réclame le retour au premier plan de Thomas Muller.