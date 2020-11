Mercato, le président de l'Atlético Madrid snobe Messi

Quelques heures à peine après que Lionel Messi a admis qu'il était de plus en plus fatigué d'être blâmé pour tout ce qui ne va pas à Barcelone, le président de l'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, a clairement indiqué qu'il n'y avait pas de place pour l'Argentin avec Los Colchoneros.

Ayant déjà recruté Luis Suarez depuis le Barça cet été, il a été suggéré que l'Atleti pourrait chercher à réunir Messi et son ami, mais cela semble extrêmement improbable selon les propos du président madrilène.

"Messi n'a pas de place à l'Atletico car il n'est pas inscrit chez nous", a expliqué Cerezo dans une interview avec la Cadena SER.

"C'est un joueur de Barcelone, et il a simplement accumulé beaucoup de problèmes qui, dans une situation normale, n'auraient pas dû lui arriver. Barcelone ne le laissera pas partir. Quand les eaux deviendront plus calmes, il reviendra. Nous sommes heureux de ce que nous avons maintenant. "

