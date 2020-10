Allemagne : 76,5% des supporters ne veulent plus de Joachim Löw

Un sondage réalisé en Allemagne montre la défiance des supporters de la Mannschaft envers son sélectionneur.

Joachim Löw ne fait plus l'unanimité en . Il faut dire que la sélection allemande propose un jeu tristounet avec 3-4-3 qui ne convient pas à ses joueurs. Samedi dernier, l'Allemagne a pourtant enregistré sa première victoire de l'année en battant l' après trois matches nuls (1-1 contre l' et la , 3-3 face à la ). Mais si l'Allemagne a enfin renoué avec la victoire, elle n'a plus réussi à préserver sa cage inviolée depuis six rencontres…

Et le résultat d'un sondage réalisé auprès de 1052 supporters entre le 11 et le 13 octobre sur l'application FanQ pour le média allemand SID montre leur défiance envers le sélectionneur allemand : 76,5% des supporters estiment que Joachim Löw n'est plus l'homme de la situation et doit quitter ses fonctions. Pis, 49% des personnes interrogées ont une « mauvaise » ou une « très mauvaise » image de la sélection.

L'article continue ci-dessous

Par ailleurs, 46,2% des supporters allemands souhaitent voir Jürgen Klopp, l'entraîneur de , succéder à Joachim Löw devant Hansi Flick, le coach du (14,8%) et Thomas Tuchel, actuellement en poste au PSG (10,7%).

Plus d'équipes

Enfin, les supporters allemands sont également sceptiques quant aux chances de la Mannschaft à l'Euro 2021 : 61,1% pensent que l'Allemagne sera éliminée avant les demi-finales. Seulement 6,7% des supporters pensent que l'Allemagne remportera le titre.