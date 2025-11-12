Algérie - Zimbabwe : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Après avoir brillamment validé leur billet pour la Coupe du Monde, les Fennecs entament leur véritable préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ce jeudi à Djeddah, l'Algérie affronte le Zimbabwe pour un match amical qui servira de véritable laboratoire pour le sélectionneur Vladimir Petkovic, bien décidé à tester de nouvelles têtes et à affiner ses choix.

Petkovic impose sa rigueur et rajeunit les rangs

Le sélectionneur bosnien a clairement marqué son territoire. Exit les statuts d'intouchables, comme en témoigne l'absence très commentée de Youcef Belaïli, écarté pour des raisons tactiques. Petkovic impose sa discipline et profite de ce rassemblement pour rajeunir son groupe, avec l'arrivée attendue de deux nouveaux visages : Yassine Titraoui (Charleroi) et le jeune défenseur de Dortmund, Elias Benkara.

Maza, le nouveau chouchou au cœur d'une polémique

Tous les regards seront tournés vers le nouveau meneur de jeu algérien, Ibrahim Maza. Le prodige de 19 ans, qui a récemment créé la polémique en Allemagne en justifiant son choix pour les Fennecs par des raisons sportives, est devenu le nouveau chouchou du public algérien. Brillant en Ligue des Champions avec Leverkusen, il est attendu comme le successeur désigné pour animer l'attaque des Verts, orpheline de Farès Chaïbi pour ce stage.

Un premier test avant l'Arabie Saoudite

Face à un Zimbabwe qui étrenne lui aussi son nouveau sélectionneur, ce match sans enjeu comptable est l'occasion parfaite pour les nouveaux venus de marquer des points. Privée de son meilleur joueur de l'année, Ramy Bensebaïni, blessé, l'Algérie doit prouver que la profondeur de son banc est à la hauteur de ses ambitions pour les grands rendez-vous à venir.

Sur quelle chaine suivre le match Algérie - Zimbabwe ?

🌍 Où voir le match dans le monde 🇩🇿 Algérie ENTV (terrestre), TV6 🇸🇦 Arabie Saoudite SSC, STC 🇫🇷 France Non diffusé

💡 Astuce : Utilisez un VPN pour accéder aux chaînes disponibles localement comme ENTV ou SSC si vous êtes hors zone de diffusion.

Comment regarder depuis n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous n'êtes pas sûr du VPN à utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Algérie - Zimbabwe

La rencontre entre l'Algérie et le Zimbabwe se jouera ce jeudi 13 novembre à partir de 17h30, heure française, au stade Prince Abdullah Al Faisal Stadium d'Al Djeddah en Arabie Saoudite.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'Algérie

Coup dur pour les Fennecs avant leur double confrontation amicale face au Zimbabwe (13 novembre) et à l’Arabie saoudite (19 novembre). Après Ramy Bensebaïni, victime de douleurs lombaires et resté à Dortmund pour se soigner, Farès Chaïbi doit à son tour déclarer forfait. Le milieu offensif de l’Eintracht Francfort, blessé à la cuisse lors du match face à Mayence, ne rejoindra pas le groupe de Vladimir Petkovic.

Cette blessure tombe mal à quelques semaines de la CAN 2025, mais elle pourrait profiter à plusieurs jeunes talents en quête de premières minutes sous le maillot national. Yassine Titraoui (Charleroi) et Elias Benkara (Borussia Dortmund) pourraient être appelés à honorer leur première sélection, tandis qu’Ibrahim Maza, Ilan Kebbal et Anis Hadj Moussa devraient également bénéficier d’un temps de jeu élargi dans le secteur offensif.

Le sélectionneur suisse devra donc ajuster ses plans à Djeddah, entre gestion des cadres et test des nouveaux visages appelés à s’imposer dans la rotation avant la grande échéance continentale.

Infos sur l'équipe de Zimbabwe

La sélection du Zimbabwe se présentera diminuée pour ses deux matchs amicaux face à l’Algérie et au Qatar (17 novembre à Doha). Plusieurs cadres manqueront à l’appel, à commencer par Marshall Munetsi, écarté à la demande de son club, Wolverhampton, en raison du changement d’entraîneur en cours. L’expérimenté Khama Billiat a quant à lui été dispensé pour des raisons personnelles.

Les champions du Zimbabwe, Scotland FC, voient également deux de leurs éléments forfaits : Knowledge Musona (ischio-jambiers) et Tymon Machope (mollet). Ces absences s’ajoutent à une période de transition pour les Warriors, désormais dirigés par le technicien roumain Mario Marinica, nommé la semaine dernière après le limogeage de Michael Nees à la suite d’une campagne qualificative pour la Coupe du monde décevante.

Pour ses débuts, Marinica a convoqué un groupe de 24 joueurs, avec une nouveauté : Washington Navaya, meilleur buteur du championnat local (17 buts), fait sa première apparition. Sean Fusire (Sheffield Wednesday) et Prosper Padera, jeune milieu évoluant en Finlande, effectuent également leur retour. Des tests grandeur nature pour un Zimbabwe logé dans un groupe relevé à la CAN 2025 aux côtés de l’Angola, l’Égypte et l’Afrique du Sud.

