Algérie : Le coup de gueule de Petkovic, il affirme son autorité !

Le message principal de Petkovic était clair : il n'est sous l'influence de personne. Face aux débats médiatiques sur qui devrait ou ne devrait pas être appelé, sa réponse a été cinglante : "Chacun de vous (journalistes) pense que tel peut être meilleur par rapport à un untel, mais moi je dois évaluer, écouter, tout prendre et à la fin je dois faire des choix. Je suis le sélectionneur, et c'est moi qui fais les choix définitifs." Une affirmation d'autorité nécessaire, selon lui, à un mois et demi de la CAN.