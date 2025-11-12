Polémique Maza : Nagelsmann recadre le joueur sur le sens du maillot national

Le cas Ibrahim Maza a agité le football allemand ces derniers jours. Le jeune et très prometteur milieu de terrain du Bayer Leverkusen, binational, a récemment opté pour la sélection algérienne. Une décision qui a fait grand bruit, notamment en raison de la justification, peut-être maladroite ou mal traduite, du joueur. Il aurait expliqué son choix par un calcul sportif : la voie vers la Coupe du Monde lui semblait plus accessible avec l'Algérie, le poste de numéro 10 étant bouché en Allemagne par des stars comme Musiala ou Wirtz. Une approche pragmatique, mais qui a fait réagir.

Le choix de l'Algérie par Maza : la leçon de fierté nationale de Nagelsmann

La réaction la plus attendue était celle du sélectionneur allemand, Julian Nagelsmann. Et il n'a pas mâché ses mots. Sans agressivité mais avec une fermeté absolue, il a livré une véritable leçon sur ce que doit représenter un maillot national. "L’équipe nationale n’a rien à voir avec le fait de savoir où j’aurais plus de chances de jouer. Il s’agit de savoir si je suis fier de représenter le pays. Je dois le ressentir", a-t-il déclaré, avant d'enfoncer le clou : "Cette discussion doit être différente de celle qu’on a lorsqu’on choisit un club".

Pour Nagelsmann, le message est clair : si le cœur d'Ibrahim Maza bat pour l'Algérie, alors son choix est respectable. "Je serai le dernier à vouloir le faire changer d’avis", a-t-il assuré. Mais il refuse d'entrer dans une logique de concurrence ou de plan de carrière. "Une sélection nationale, c’est plus que du football : c’est du cœur, de l’émotion, et tout ce qui va avec". Un recadrage en règle, non pas sur le choix de la nation, mais sur les motivations qui doivent le guider.

Getty Images

Une polémique qui n'a pas fini de faire parler

Cette prise de position est un rappel de valeurs qui semblent parfois désuètes dans le football moderne, où la carrière d'un joueur est gérée comme une entreprise. Nagelsmann défend une vision romantique, presque sacrée, de la sélection. Quand on se sent appartenir à un pays, on est prêt à patienter, à se battre pour sa place, peu importe la hiérarchie. Maza, à 19 ans, gagnerait sans doute à mieux maîtriser sa communication, mais le message du sélectionneur allemand est légitime et nécessaire.

Reste à savoir comment cette sortie sera perçue de l'autre côté de la Méditerranée. En Algérie, la fierté nationale est un sujet sensible et les supporters sont très protecteurs envers les joueurs qui choisissent de porter le maillot des Fennecs. Les propos de Nagelsmann, même s'ils visent à défendre une idée universelle, pourraient être interprétés comme une leçon de morale adressée à un joueur qui a choisi "leur" camp. La polémique n'est peut-être pas encore totalement éteinte.