Algérie - Soudan : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est une équipe en mission qui débarque à Rabat. Ce mercredi après-midi (16h00), l'Algérie entame sa CAN 2025 face au Soudan avec une seule obsession : effacer l'affront. Éliminés dès le premier tour lors des deux dernières éditions (2021 et 2023), les champions d'Afrique 2019 n'ont plus le droit à l'erreur. Pour Vladimir Petkovic, dont c'est le grand baptême du feu continental après des débuts prometteurs, l'équation est simple : il faut gagner d'entrée pour chasser les fantômes du passé et installer une dynamique positive. "Hier est derrière nous", a martelé le sélectionneur suisse, conscient que seule une victoire convaincante apaisera un peuple traumatisé par les désillusions récentes.

Un vent de fraîcheur et la polémique Zidane

Pour mener cette opération rachat, l'Algérie présente un visage renouvelé. Si les cadres Mahrez, Bennacer et Mandi sont toujours là pour encadrer le groupe, une nouvelle vague talentueuse, incarnée par la pépite Ibrahim Maza ou Himad Abdelli, apporte un souffle nouveau. Mais c'est surtout le poste de gardien qui cristallise les débats : Luca Zidane, le fils de la légende, devrait connaître sa première titularisation officielle. Un choix fort de Petkovic, qui a maintenu sa confiance au portier de Grenade malgré les réticences de certains observateurs. Cette audace tactique devra payer face à une équipe soudanaise qui n'aura rien à perdre.

L'ombre de l'arbitrage et la résilience soudanaise

Le match se jouera aussi dans un climat de méfiance. La désignation de l'arbitre gabonais Pierre Ghislain Atcho, déjà au cœur de polémiques défavorables à l'Algérie lors de la dernière CAN, a provoqué l'ire de la FAF et des supporters. Les Fennecs devront être plus forts que ce contexte pesant pour venir à bout d'un Soudan miraculé. Dirigés par le Ghanéen Kwesi Appiah, les Faucons de Jediane ont surmonté la guerre civile dans leur pays pour se qualifier brillamment aux dépens du Ghana. Sans stars mais avec un cœur immense, ils miseront sur leur bloc défensif et la solidarité pour tenter de piéger l'ogre algérien.

Un premier acte fondateur

Ce duel inédit en phase finale de CAN est donc bien plus qu'un simple match de poule. C'est un test de caractère pour une Algérie en reconstruction, privée de Youcef Belaïli sur blessure, qui doit prouver qu'elle a retrouvé son rang. Une victoire lancerait idéalement la machine et validerait les choix de Petkovic. Tout autre résultat plongerait instantanément les Verts dans le doute, réveillant les cauchemars de Douala et Bouaké. Pour les Fennecs, la reconquête ne peut commencer que par trois points.

Infos sur l'équipe de l'Algérie

Privée de plusieurs cadres, l’Algérie aborde cette CAN avec une liste sérieusement impactée par les blessures. Youcef Belaïli, victime d’une rupture des ligaments croisés au genou, manquera au moins six mois de compétition et voit probablement s’envoler son dernier grand tournoi avec les Verts. Houssem Aouar a également déclaré forfait, remplacé in extremis par Himad Abdelli, tandis que le gardien Alexis Guendouz et d’autres éléments comme Amine Gouiri ou certains cadres offensifs restent indisponibles ou écartés dans un contexte déjà miné par les pépins physiques.

Malgré ces défections, les tendances pour le onze de départ restent lisibles. Luca Zidane tient la corde dans les buts, devant une ligne Belghali–Mandi–Bensebaïni–Hadjam appelée à s’installer comme socle défensif. Au milieu, un trio Bennacer–Zerrouki–Boudaoui est pressenti pour assurer à la fois récupération et animation, tandis que Mahrez mènera l’attaque depuis son aile droite, accompagné de Bounedjah en pointe et d’Amoura pour attaquer la profondeur côté gauche.

Infos sur l'équipe de Soudan

La sélection soudanaise s’appuie majoritairement sur des joueurs évoluant dans le championnat local, même si plusieurs cadres évoluent à l’étranger. Le capitaine Bakhit Khamis, Munjed Alnil, Muhamed Kesra, Sheddy Barglan, Abuaagla Abdalla, Ammar Taifour, Mohamed Eisa, Abo Eisa, Al-Jezoli, John Mano et Aamir Abdallah portent ainsi les couleurs de clubs hors du Soudan. Barglan, les frères Eisa et Abdallah jouent même en dehors du continent africain, respectivement aux Pays-Bas, en Thaïlande et en Australie.

Sur le plan offensif, le Soudan a montré une certaine diversité lors des qualifications, avec quatre buteurs différents, signe d’un collectif capable de varier les menaces. Mohamed Abdelrahman reste toutefois la référence devant le but : avec 23 réalisations internationales, il devance largement ses partenaires et demeure l’atout offensif numéro un avant d’affronter l’Algérie.

