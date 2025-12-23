CAN 2025 - Algérie : la sortie impressionnante de Mahrez et Petkovic sur Luca Zidane

Interrogé sur son nouveau coéquipier, l’ailier algérien a livré un témoignage sans détour. « Luca, il est comme tout le monde. On l'a bien intégré. C'est un nouveau, il ne se prend pas la tête. Il essaie de se donner à fond pour l'équipe », a lancé le capitaine des Guerriers du désert.

Mahrez a ensuite insisté sur un point souvent évoqué dans les débats publics : le poids du nom Zidane. « Son nom est lourd à porter mais il ne se prend pas la tête », a souligné l’ancien joueur de Manchester City.

Un message clair. Dans le vestiaire, Luca Zidane ne bénéficie d’aucun traitement particulier. Il avance avec simplicité, travail et discrétion.