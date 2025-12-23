À quelques heures de l’entrée en lice de l’Algérie face au Soudan en Coupe d’Afrique des nations 2025, l’attention ne se porte pas uniquement sur l’adversaire du jour. En conférence de presse, Riyad Mahrez et Vladimir Petkovic ont éclairé un sujet qui agite déjà les débats : l’intégration et le rôle potentiel de Luca Zidane, nouveau venu chez les Fennecs.
CAN 2025 - Algérie : la sortie impressionnante de Mahrez et Petkovic sur Luca Zidane
- AFP
Luca Zidane, une arrivée scrutée de près
L’Algérie entame sa CAN 2025 ce mercredi à 16h contre le Soudan, au Maroc. Un match attendu, chargé d’enjeux, mais aussi de curiosité. Parmi les nouveautés du groupe algérien figure Luca Zidane, convoqué pour la première fois récemment et déjà au centre des discussions. Fils de Zinédine Zidane, le gardien de 27 ans n’arrive pas en terrain inconnu médiatiquement, mais son intégration sportive reste observée avec attention.
Présent en conférence de presse ce mardi, Riyad Mahrez n’a pas éludé le sujet. Le capitaine des Fennecs a tenu à dissiper toute ambiguïté autour de l’accueil réservé au portier évoluant à Grenade, en deuxième division espagnole.
- Social/GFX
Mahrez rassure sur l’état d’esprit
Interrogé sur son nouveau coéquipier, l’ailier algérien a livré un témoignage sans détour. « Luca, il est comme tout le monde. On l'a bien intégré. C'est un nouveau, il ne se prend pas la tête. Il essaie de se donner à fond pour l'équipe », a lancé le capitaine des Guerriers du désert.
Mahrez a ensuite insisté sur un point souvent évoqué dans les débats publics : le poids du nom Zidane. « Son nom est lourd à porter mais il ne se prend pas la tête », a souligné l’ancien joueur de Manchester City.
Un message clair. Dans le vestiaire, Luca Zidane ne bénéficie d’aucun traitement particulier. Il avance avec simplicité, travail et discrétion.
- Getty Images Sport
Un parcours encore en construction
Luca Zidane a déjà goûté à la sélection algérienne. En octobre dernier, il a disputé son premier match lors de la victoire face à l’Ouganda, rencontre décisive qui a validé la qualification pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Une première apparition encourageante, mais insuffisante pour trancher définitivement la hiérarchie des gardiens.
Depuis plusieurs années, le poste reste un sujet sensible en Algérie. Après la longue période de domination de Raïs M’Bohli, aucun successeur naturel ne s’est imposé durablement. La CAN 2025 pourrait-elle redistribuer les cartes ?
- AFP
Petkovic joue la carte du mystère
Face aux rumeurs annonçant Luca Zidane titulaire dès ce premier match, Vladimir Petkovic a préféré temporiser. Le sélectionneur a entretenu le suspense avec une pointe d’humour.
« Je ne sais pas parce que nous avons encore un jour et un entraînement à faire. Ce ne serait pas correct de vous communiquer (la réponse) avant de le dire aux joueurs », a déclaré le sélectionneur des Fennecs.
Un flou volontaire, assumé, qui laisse toutes les options ouvertes à la veille d’un tournoi capital.
- AFP
Des Fennecs attendus au tournant
Éliminée dès la phase de groupes lors des deux dernières éditions, sans la moindre victoire, l’Algérie aborde cette CAN 2025 avec un esprit revanchard. Après le Soudan, les hommes de Vladimir Petkovic affronteront le Burkina Faso le dimanche 28 décembre à 18h30, avant de défier la Guinée équatoriale le 31 décembre à 17h.
Dans ce contexte tendu, chaque choix comptera. Y compris celui du gardien.