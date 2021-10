Algérie-Delort : Domenech apporte son soutien à Belmadi

L'ancien sélectionneur des Bleus a apporté son soutien à Belmadi depuis le refus de Delort de jouer avec l'Algérie.

Ancien sélectionneur des Bleuets et des Bleus, Raymond Domenech a souvent bataillé contre les clubs pour pouvoir utiliser ses joueurs lors des rencontres internationales.

Sur le plateau de la chaîne L'Equipe, Domenech a réagi au refus d'Andy Delort de jouer avec l'Algérie afin de se consacrer uniquement à l'OGC Nice. Et il est à 100% derrière Djamel Belmadi, le sélectionneur des Fennecs : « Il faut rappeler le contexte. L'Algérie, c'est un pays où c'est passionnel. Le football y est d'une autre dimension. Belmadi ne fait que dire ce que tout le monde pense en Algérie. Comment Delort peut-il dire qu'il reviendra dans un an ? Qu'il dise : « Je ne peux pas, je veux assurer ma place en club. Coach, je suis désolé je ne viendrai pas ». Ça passe. Mais quand tu dis que tu reviendras dans un an quand ils seront qualifiés… Il a provoqué un séisme ! Quand ça l'arrangeait, il est venu et il était bien content. Et maintenant, qu'il faut faire les matches au fin fond de l'Afrique, il ne veut pas y aller car il veut assurer sa place à Nice. On ne peut pas comprendre. Christophe Galtier défend son joueur, mais il est mal placé. »

« Je ne suis pas sûr que le fait de ne pas aller en sélection va lui assurer une place à Nice. Je ne vois pas de rapport entre les deux. S'il est bon et il fait les matches, alors il sera aligné », a conclu Domenech.