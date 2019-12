OM - André Villas-Boas marche sur les traces de Marcelo Bielsa

Le technicien portugais pourrait rapidement égaliser le record de victoires consécutives de son illustre prédécesseur.

André Villas-Boas a mis tout le monde d’accord du côté de l’ . Nous vous l’expliquions avant la rencontre remportée face aux Girondins de Bordeaux (3-1) ce dimanche, et la leçon donnée par les Olympiens n’a fait que confirmer le phénomène : le technicien portugais marche sur l’eau avec cette 6e victoire consécutive en .

Et celle-ci a pourtant eu du mal à se dessiner. À la pause, les Marseillais étaient menés suite à l’ouverture du score somptueuse d’Adli… mais AVB a réussi à trouver la solution. Comme toujours. Quelques ajustements, et un pressing intense sur la défense bordelaise pour gêner la relance. Le résultat s’est pas fait attendre.

L'article continue ci-dessous

Six victoires d’affilée pour l’OM, donc, qui revient ainsi à cinq points du , qui compte tout de même un match de retard. Avec une dynamique assez bonne pour égaliser le record de Marcelo Bielsa, lequel avait enchaîné 8 succès consécutifs en lors de l’exercice 2014-2015 ? On dirait bien.

AVB peut même faire mieux que Bielsa !

L’OM a clairement son destin entre les mains. Si Villas-Boas veut faire aussi bien que Bielsa, il faudra gagner à Metz, 18e de Ligue 1, samedi qui vient. La semaine d’après, il faudra bien gérer la réception de la lanterne rouge, Nîmes, au Stade Vélodrome.

Et si le technicien portugais veut effacer le record de son homologue argentin, il faudra bien passer le nouvel an, et aller prendre les trois points sur la pelouse de Rennes après la trêve. À vos pronostics !