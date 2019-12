Sondage - Après Bordeaux, l’OM peut-il concurrencer le PSG pour le titre en Ligue 1 ?

En battant Bordeaux (3-1) ce dimanche, l’OM est provisoirement revenu à 5 points du PSG en Ligue 1.

Et si l’ n’avait plus à regarder derrière, mais plutôt devant ? La victoire lors du choc contre (3-1) l’a prouvé ce dimanche : l’OM pourrait vivre une saison bien plus heureuse que prévu.

est à 9 points, à 10

Il faut dire que les concurrents pour le podium sont à la traîne. L’Olympique Lyonnais est à 9 points, et Monaco à 10. Seule l’équipe de , qui possède 6 longueurs de retard sur l’OM, tient pour l’instant son rang.

D'après vous, l'OM peut-il concurrencer le PSG pour le titre en cette saison ? Dîtes-nous tout #OMFCGB — Goal (@GoalFrance) December 9, 2019

Et du coup, le PSG est à distance similaire… mais tout en haut. À l’heure actuelle, les joueurs de la capitale ont toujours 5 points d’avance sur Marseille, mais avec un match de retard, donc nous parlons plutôt de 8 points d’avance potentiels.

D’où notre question du jour : Marseille peut-il lutter pour le titre ? En , le PSG n’est plus aussi serein que l’année dernière, et les Rouge et Bleu devront se coltiner la Ligue des Champions quelques mois encore. Dès lors, tout est possible…