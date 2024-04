Alexis Sanchez vers un retour à l'OM ?

En fin de bail avec l'Inter Milan cet été, Alexis Sanchez ne devrait pas prolonger son aventure avec les Lombards.

L'attaquant chilien de 35 ans Alexis Sanchez, de nouveau libre, va devoir se trouver un nouveau club et un retour à l'OM serait dans la discussion. Une bonne idée ? Alors qu'il vient d'être désigné champion d'Italie avec l'Inter Milan, Alexis Sanchez devrait plier bagages très bientôt.

Lié au club lombard jusqu'au 30 juin prochain, l'attaquant chilien ne devrait pas étendre son arrangement. Mis au ban par le duo Lautaro Martinez-Marcus Thuram lors de la campagne écoulée, Sanchez a seulement inscrit 4 buts, dont 2 en Ligue des champions.

Et si Sanchez revenait à l'OM ?

Un retour à l'OM ne ferait, en tout ca, pas vraiment plaisir à un certain Jean-Michel Larqué. "Je ne vais pas dire ici que Sanchez est une légende de l’OM, je ne vais pas dire non plus que c’était un joueur moyen. C’est un bon joueur, qui a passé un an et qui a tourné le dos à l’OM. Il a préféré le banc de touche de l’Inter Milan. D’ailleurs, il en sortait, il est arrivé à Marseille, il a eu la chance de jouer et de préférer à nouveau le banc de l’Inter à un poste d’avant-centre à l’OM… Ne serait-ce que pour ça, déjà, pour cette attitude… je trouve que le mot légende est très discutable."

Pour rappel, l'ancien joueur d'Arsenal avait inscrit 18 buts la saison dernière avec le club phocéen.