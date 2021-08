Alexander Nübel explique son choix de rejoindre l'AS Monaco

Prêté deux ans par le Bayern Munich à l'AS Monaco, le gardien allemand a affiché ses ambitions.

Prêté deux saisons par le Bayern Munich à l'AS Monaco, Alexander Nübel a déjà pris ses marques sur le Rocher. Présent depuis un mois dans le groupe monégasque, le gardien allemand a déjà évolué sous ses nouvelles couleurs lors des matches de préparation. Ce lundi, à deux jours du premier match officiel face au Sparta Prague en Ligue des champions, Alexander Nübel a été présenté devant la presse et a affiché ses ambitions pour son aventure à l'AS Monaco.

"Tout d’abord, je suis heureux d’être à Monaco. C’est mieux pour moi de rester ici deux ans parce que c’est difficile au début de s’habituer à un nouveau championnat, à de nouveaux joueurs. C’est plus confortable pour moi afin de m’acclimater à la Ligue 1 et trouver le bon rythme. Je suis vraiment très heureux de rejoindre Monaco et impatient de débuter la saison. J’ai choisi Monaco parce que c’était une bonne opportunité, c’est un grand club", a indiqué le gardien de 24 ans.

"Le centre d’entraînement est tout nouveau, les installations sont superbes. C’est le bon choix pour moi, j’en suis très content. J’ai toujours voulu découvrir un autre pays, un autre championnat. Peut-être que c’est plus tôt que je le pensais mais c’est bien, je vais apprendre une nouvelle langue. C’est bien qu’il y ait des Allemands dans l’effectif, on parle un peu allemand, mais je vais apprendre le français, ce sera plus facile", a ajouté le portier appartenant au Bayern Munich.

"Revenir plus fort au Bayern"

Alexander Nübel ne craint pas la concurrence : "Dans tous les clubs il y a de la concurrence, Monaco n’échappe pas à la règle. Il y a une bonne ambiance, une bonne atmosphère, avec Benjamin, Vito et Radoslaw. On s’entraide, nous nous parlons beaucoup. Ce sont les performances à l’entraînement qui nous permettrons de jouer. C'est difficile d'être annoncé comme le successeur de Manuel Neuer ? Les journaux ont toujours écrit ça mais je me concentre, je veux retrouver le rythme et le temps de jeu que j’avais à Schalke 04 et revenir plus fort au Bayern Munich. Ensuite, on verra ce qui arrivera".

Paul Mitchell, directeur sportif de l'ASM, s'est félicité du recrutement d'un gardien très prometteur et très réputé : "Nous sommes contents de vous présenter Alexander Nübel, qui est un gardien talentueux. Je le connais très bien, Niko aussi. Je le suivais depuis des années, déjà lorsqu’il évoluait à Schalke et que j’officiais à Leipzig, mais malheureusement nous n’avions pas réussi à l’attirer, face à l’intérêt du Bayern Munich. Je pense que c’est une bonne étape pour lui de signer à l’AS Monaco aujourd’hui. Le poste de gardien est différent des autres. Nous voulons donner cette possibilité à Alex de s’habituer à un nouveau championnat".

"Le Bayern nous a proposé cette possibilité d’un prêt de deux ans et on pense que c’est la bonne période pour vraiment progresser et se développer. Mon travail est d’apporter des élément compétitifs à l’équipe. Nous sommes très chanceux d’avoir un beau groupe de gardiens. Lorsque nous avons eu la possibilité de voir Alex nous rejoindre, nous n’avons pas hésité pour apporter plus de qualité, et c’est ce que nous essayons de faire à tous les postes. Nous voulons progresser et c’est un nouvel exemple de cela", a conclu le directeur sportif du club du Rocher.