Alexander-Arnold indisponible un mois

Touché au mollet lors du match contre Manchester City, le défenseur de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, va être indisponible pendant un mois.

Les Reds de devront composer sans leur latéral droit, Trent Alexander-Arnold, pendant une durée d’un mois. C’est ce qu’a révélé le club dans un communiqué ce lundi, précisant que le joueur souffre du mollet.

La blessure de l’international anglais date de dimanche et le match face à . Il manquera plusieurs rendez-vous importants, dont la réception de Leicester en premier League et celles de l’ et de l’ en Ligue Des Champions.

Alexander-Arnold loupera aussi les trois rencontres de sa sélection nationale anglaise durant ce mois de novembre. Les Three Lions défieront l’Eire en amical, puis la et l’ pour le compte de la Ligue des Nations.

Chez les Reds, Alexander-Arnold est le troisième défenseur à se retrouver sur le flanc en l’espace d’un mois seulement après Virgil Van Dijk et Fabinho. Jurgen Klopp va devoir se creuser les méninges pour constituer une arrière-garde solide lors des prochaines sorties.