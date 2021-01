Alba : "Je sais que je suis l'un des joueurs les plus détestés du football"

La star de Barcelone pense qu'il n'a pas la meilleure réputation sur le terrain en raison de son style de jeu combatif.

Jordi Alba dit qu'il se sent comme l'un des joueurs les plus détestés du football, même s'il dit que son attitude hors du terrain est très différente de sa personnalité sur le terrain. Jordi Alba joue pour le depuis son arrivée au club en 2012 en provenance de Valence, après avoir fait un total de 360 ​​apparitions pour le club. En Catalogne, le latéral gauche s'est vite imposé comme titulaire et a fortifié sa place en sélection nationale.

Durant son séjour au Barça, il a remporté la cinq fois tout en récoltant un titre en en 2014-15. Cependant, Jordi Alba dit qu'il pense être un joueur détesté par ceux contre qui il joue en raison de son style combatif. "Il est clair que si les gens me connaissent à travers le football, ils penseraient que je suis l'un des joueurs les plus détestés du football, c'est clair", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec Movistar +.

"C’est ma façon de jouer et c’est ce qui m’a amené à être le joueur que je suis aujourd'hui et à être là où je suis. Les autres me connaissent par ce que je suis, en tant que personne très humble qui valorise tout dans ma vie. Le joueur Jordi n'a rien à voir avec l'humain Jordi ou le Jordi avec ses coéquipiers. Oui, c'est vrai que ma façon de jouer est très lourde et je comprends la haine que les gens qui ne me connaissent pas peuvent m'avoir pour moi", a analysé l'Espagnol.

Plus d'équipes

Une relation naturelle avec Messi

L'article continue ci-dessous

En plus de réfléchir sur sa propre réputation, Jordi Alba s'est ouvert sur sa relation avec Lionel Messi, avec qui il joue depuis près d'une décennie maintenant. Les deux hommes se trouvent les yeux fermés sur le couloir gauche depuis plusieurs saisons. "Nous ne travaillons pas dessus", a-t-il déclaré à propos de leur connexion sur le terrain. "Léo et moi nous cherchons beaucoup. Si je le lui donne, je sais que cela crée un danger, alors j'essaie toujours de le lui donner".

"Bien que les rivaux nous connaissent de plus en plus chaque jour, j'essaie aussi de le donner à d'autres coéquipiers. Ma relation avec Messi n'est pas quelque chose de travaillé. Elle vient toute seule. Je fais plus de dégâts quand je ne suis pas attendu, quand je profite de l'espace que mes coéquipiers génèrent", a ajouté le défenseur gauche du FC Barcelone.

"Au Barca, il est plus difficile de donner des passes décisives, car les autres équipes ferment plus, mais j'en reçois beaucoup et j'espère que j'en aurai beaucoup plus", a conclu l'international espagnol. Le FC Barcelone est actuellement troisième de la , derrière le leader de l'Atletico Madrid, dix points de retard et un match en plus que les Colchoneros, et son rival historique, le , avec trois points de moins.