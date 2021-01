Le Barça doit encore 10 millions d'euros à l'Atlético Madrid pour des droits sur certains joueurs

En plus de quinze millions d'euros versés pour étouffer l'affaire Griezmann, le Barça doit encore dix millions d'euros à l'Atlético.

Le 22 octobre 2019, le journal "El Mundo" a publié une information dans laquelle il soulignait ce qui suit: "Affaire Griezmann: le Barça signe la paix avec l'Atlético en échange de 15 millions et d'un droit sur Saúl et Giménez".

Le journal a expliqué que le club du Barça avait accepté de conclure un accord confidentiel avec le club madrilène, leur versant 15 millions pour ne pas voir sortir certains courriels présumés qui étaient dans les mains de l’Atlético et qui auraient prouvé que le Barça avait négocié illégalement avec Griezmann.

Dans cette information publiée par "El Mundo", il était mentionné que l'équipe du Barça, en plus d'avoir payé 120 millions d'euros du montant de la clause Griezamnn et des 15 millions d’euros, avait également conclu un accord avec les Colchoneros pour avoir des droits préférentiels sur plusieurs joueurs de l’équipe de Simeone.

Cet accord n'était pas basé sur une option d'achat mais sur l'engagement de donner à Barcelone la préférence d'égaler toute offre qui venait au club madrilène pour une série de joueurs. Des sources autorisées des deux clubs ont nié, à l'époque, que la signature d'Antoine Griezmann ait quoi que ce soit à voir avec ce droit préférentiel établi avec l'Atlético de Madrid.

Bien entendu, le , dans son rapport financier, reconnaît avoir en attente un paiement de 10 millions d'euros à l'Atlético de Madrid, dans un jeu qu'il qualifie de «droits préférentiels» dans son bilan.

Cette section ne précise pas quels sont les joueurs madrilènes bénéficiant d'un droit préférentiel après avoir conclu un accord privé avec l'équipe madrilène, mais il précise qu'ils devront payer 5 millions à court terme et 5 millions supplémentaires à long terme.

Ainsi, l'Atlético de Madrid, qui a réussi à avoir cet été la signature de Luis Suárez, transféré par le Barça gratuitement mais avec des variables pouvant aller jusqu’à six millions d’euros, n'aurait pas seulement reçu 120 millions d'euros pour le transfert de Antoine Griezmann. Ils auraient donc touché 15 millions supplémentaires pour l’accord de confidentialité découvert par "El Mundo" et donc dix millions d’euros de plus pour des droits préférentiels sur certains joueurs qui ne rejoindront peut-être jamais le Barça.